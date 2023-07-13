Второй летний интенсив для детей мобилизованных пройдет в Татарстане в конце июля

Центр психологической поддержки молодежи «Нур» в Альметьевске проводит летние интенсивы для детей мобилизованных. Для участников организованы мастер-классы, посещение бассейна, школы анимации, а также разные образовательные и спортивные мероприятия. Смена проходит 5 дней, участниками могут стать дети и подростки от 7 до 17 лет, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Летний интенсив проходит для детей из семей мобилизованных. Мы хотим подарить ребятам хорошие воспоминания о лете, занять их полезными делами и поддержать таким образом их родителей», – отметила заведующая центром психологической поддержки молодежи «Нур» Эльвира Чирикова.

Смена направлена на формирование навыков здорового образа жизни как основу психологического здоровья. Двигательная активность, питание, дневной сон – мероприятия организованы так, что в них интегрируются современные психологические практики, которые положительно отражаются на участниках смены, помогают ребятам узнавать новое, найти друзей.

Первый интенсив прошел неделю назад, в нем приняли участие девять ребят. Программа включала работу с психологами, тренинги на сплочение, индивидуальные беседы. По словам психолога центра «Нур» Юлии Латиповой, главное психологическое преимущество пребывания в летнем интенсиве – развитие коммуникативных навыков. «Во время проведения мероприятия опытные психологи помогали решать возникающие недопонимания между участниками, помогали принимать себя и принимать особенности других людей. Дети и подростки с каждым днем становились более открытыми и общительными», – сообщила специалист.

В рамках интенсива выстроена поощрительная система, которая позволила детям понять, что полезные дела могут быть интересными. Ребята проводили свое время без телефонов, совершая добрые поступки, бережно обращались с природой. В конце смены каждый получил свой подарок.

«Знакомство с центром у Малики началось ещё в прошлом году, в рамках школьной экскурсии с классом. Также мы с ней были на звуковой терапии, и когда предложили записаться на летний интенсив, ответ был „однозначно да“. Невероятно, что за столь короткое время коллективу летнего интенсива удалось найти подход к каждому ребенку. Моя дочь в полном восторге. С каждым днём я видела, как глаза ребёнка блестели всё больше и больше. По окончанию интенсива дочь сказала: „Нур — это любовь“. Считаю, это наивысшая оценка», — рассказала мама одной из девочек, проходивших летний интенсив.

Еще одна мама - супруга мобилизованного поделилась, что про интенсив узнала в специальном чате города, куда добавлены жены, мамы мобилизованных, ответственные службы города. «Моей дочери 9 лет. Она очень активная. Решили записаться и не пожалели. Дочь уже ждет следующий интенсив. Такие активности помогают детям с пользой использовать ресурс свободного времени», – отметила она.

Вторая смена летнего интенсива «Живи здорово 2.0» пройдет уже с 24 по 29 июля. Участниками станут 10 человек. Центр психологической поддержки «Нур» запланировал обновленную программу