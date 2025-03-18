Второй год без плей-офф: в чем причины провала «Нефтехимика» в регулярном чемпионате

В связи со вчерашней победой «Сибири» над «Барысом» хоккейный клуб «Нефтехимик» досрочно потерял шансы на выход в плей-офф. Последний раз нижнекамцы участвовали в Кубковой весне в 2023 году. Почему вот уже второй сезон подряд «волки» терпят фиаско в регулярном чемпионате – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Провальная вторая половина осени и неудачное начало зимы предопределили судьбу «Нефтехимика»

Нижнекамцы были близки в этом сезоне к повторению чуда 2023 года, когда благодаря двум фантастически успешным зимним месяцам (январь-февраль) «Нефтехимик» сумел-таки запрыгнуть в последний вагон плей-офф, обогнав по итогу «Трактор» Анвара Гатиятулина. А ведь тот сезон (2022-23) «волки» начинали с 10 поражений подряд в регулярном чемпионате.

В желании и самоотдаче «Нефтехимику» в марте 2025 года было не занимать. Вопреки сложнейшему календарю нижнекамцы добывали победы над московским «Динамо» и «Локомотивом». Но разница очков и количество побед в основное время все равно сказали свое слово в пользу «Сибири».

Если резюмировать регулярный чемпионат «Нефтехимика», то в глаза сильно бросается период с 11 октября по 16 ноября. В 14 матчах за это время нижнекамцы победили лишь два раза, одолев беспомощный и уже разваливавшийся на тот момент «Барыс» и скромный в плане состав хоккейный клуб «Сочи». Буквально за месяц «Нефтехимик» растерял все преимущество, которое добыл благодаря выдающимся результатам в сентябре.

Помимо этого, неважными получились для «волков» и два первых зимних месяца в этом сезоне. С 19 декабря по 30 января в 16 встречах нижнекамцы выходили победителями снова только два раза. У «Нефтехимика» были всплески в виде победных серий, однако на фоне общей картины сезона количество поражений у коллектива Олега Леонтьева никак не сопоставлялось с их перспективами попадания в плей-офф.

Тяжелые травмы Абросимова и Дергачева не прошли бесследно

В силу ограниченных финансовых возможностей «Нефтехимик» не может похвастаться большой глубиной состава. Из сезона в сезон нижнекамцы выступают, не превышая пол зарплат. Поэтому количество опытных, именитых хоккеистов в команде, как правило, если не минимально, то очень мало.

К несчастью для тренерского штаба «Нефтехимика», клуб уже в середине осени лишился двух ключевых хоккеистов – нападающего Александра Дергачева и защитника Романа Абросимова. Первый – был бессменным лидером и капитаном нижнекамцев в атаке. В прошлом сезоне тройка Дергачева вошла в топ-5 самых результативных в КХЛ. Как признавался в интервью «ТИ-Спорту» форвард Андрей Белозеров, регулярно выступавший в звене с Дергачевым, потеря Александра существенно отразилась на атакующем потенциале «Нефтехимика».

«Мы весь прошлый сезон прошли с ним вместе. В этом году тоже начинали в одном звене. На площадке в каких-то моментах понимали друг друга закрытыми глазами. Сейчас в его отсутствие сыгрываюсь с другими ребятами. Непросто приходится. Иногда с Ди выходил на лед. В последних матчах с Женей Митякиным ставили», – отметил Белозеров.

Что касается Абросимова, то на него в Нижнекамске возлагались большие надежды. Опытный защитник присоединился к «Нефтехимику» летом 2024 года, до этого выступая в «Авангарде». На его приглашении в клуб настаивал Олег Леонтьев. Но по аналогии с Дергачевым, у Абросимова случилась травма в октябре, которая выключила его из игры до конца сезона.

«Нефтехимик» в этом сезоне не угадал с большинством трансферов

Понятно, что ресурсы нижнекамцев не позволяют приглашать игроков в клуб на жирные контракты. Тем не менее, в межсезонье 2024 года «Нефтехимик» довольно активно сработал на трансферном рынке, пригласив в команду Абросимова, Лещенко, Ртищева, Киселевича, Леонтьева, Озолина и Профаку.

Проблема в том, что 50% приобретений нижнекамцев не оправдали себя. Абросимов, как мы уже отметили, получил удручающую травму в начале октября. У Киселевича, по информации нашего издания, в ноябре случился непримиримый конфликт с Олегом Леонтьевым, который заставил хоккеиста покинуть команду. Трансфер Никиты Ртищева вообще получился странным для «Нефтехимика». Форвард провел за нижнекамцев в этом сезоне всего четыре матча, после чего был отправлен в фарм-клуб.

Из полезных для «Нефтехимика» приобретений можно отметить сделки лишь с Профакой, Лещенко и Леонтьевым.

Трансферы Петрова, Капустина, Бобкова по ходу сезона сложно назвать исключительно провальными. Но статистически они точно не оправдали себя. Все трое проявили себя в «Нефтехимике» очень средне.

Фото на анонсе: hcnh.ru