Второй этап «Химии слова» начался в Менделеевске в ходе «Пастернаковских чтений»

Фото предоставлено организаторами фестиваля

В Менделеевске стартовал второй этап творческой лаборатории «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» в рамках международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Пока на различных площадках проходят финальные репетиции, последние примерки и подготовка декораций, монтируются арт-оьъекты.

Театральная лаборатория «Весь мир — театр!» объединила две группы людей — старшего и среднего поколения, представителей творческих коллективов Менделеевска. Вместе с кураторами — режиссерами московского театра «ДаМы» они создали два спектакля.

«Отражение» — постановка в формате сторителлинга, основанная на воспоминаниях жителей о себе и о своем родном городе. Это истории затрагивают важные моменты жизни артистов. Премьеры пройдут 20 и 22 сентября в 15 часов в куполе «Атмосфера» (ул. Бурмистрова, д. 10).

В свою очередь «Про крылья» — уличный спектакль, созданный молодыми артистами вместе с кураторами лаборатории. Премьера будет организована на площади перед ДК имени Гассара (ул. Юбилейная, д. 8) 21 сентября в 16.15 и 22 сентября в 13.30.

Особую программу сейчас готовят участники инженерной лаборатории «Игры света». На базе молодежного центра «Яшьлек» они при поддержке кураторов из пермской группы «Край» завершают работу над собственными световыми арт-объектами. Вместе с этими объектами горожане пройдут масштабным шествием по Менделеевске во второй день фестиваля, 21-го числа. Пятнадцать арт-объектов станут частью «Аллеи света», которая появится в центре города. Массовый променад с участием артистов, световых объектов, участников в карнавальных образах и всех желающих стартует в 18.40. Шествие начнется и завершится на площади перед ДК имени Гассара.

Для желающих принять участие в променаде особый интерес представляет мастер-класс по созданию световых объектов. Он пройдет в день шествия, 21 сентября. «Мастерскую светлых воспоминаний» организует художница из Перми Оксана Кальченко. Участники смогут поделиться воспоминаниями, по их мотивам будут созданы переносные светящиеся объекты — «светлячки», напоминающие о городе. С этими объектами участники и пройдут в итоговом шествии. Мастерская будет работать с 11 до 17 часов в ДК имени Гассара.

Творческая лаборатория «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» проводится компанией «Брайт пипл» на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения». Он пройдет в городе с 20 по 22 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Хедлайнерами станут актриса театра и кино Елена Захарова, народный артист РФ Андрей Соколов и заслуженная артистка РФ Нина Шацкая.