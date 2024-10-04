Второй этап реставрации старинной деревянной мечети стартовал в Высокогорском районе

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

В Высокогорском районе Татарстана завершен первый этап реставрации старинной деревянной мечети. Объект культурного наследия XIX — начала XX веков признан образцом архитектуры сельских деревянных мечетей того периода, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Как отметил председатель комитета Иван Гущин, работа над такими зданиями требует особого внимания и усилий.

«Все бревна, которые можно отреставрировать, сохраняются, а те, что невозможно отремонтировать, воссоздают по историческим аналогам. Сохранение архитектурного облика мечети находится на контроле наших специалистов, мы тщательно следим за ходом работ», — подчеркнул он.

Первыми в здании проводят противоаварийные работы. В рамках первого этапа был усилен фундамент, проведена гидроизоляция, заменены венцы. Специалисты отреставрировали сруб, собрав его из восстановленных и замененных элементов. Затем конструкцию снова разобрали, доставили к месту проведения работ, где окончательно установили на историческом фундаменте.

В августе было получено разрешение на старт второго этапа реставрации. В настоящее время в здании в селе Айбаш ведется устройство деревянных перекрытий, чернового пола и утепления, сборка стропил и обрешетки, установка несущих деревянных конструкций каркаса минарета, стропильных конструкций шатра. На крыше установлена гидроизоляция, что позволит избежать попадания влаги внутрь здания. Также началась подготовка к устройству кровельного покрытия.

В комитете напомнили, что старинная мечеть восстанавливается за счет средств благотворителей и работы проводятся по мере поступления средств.