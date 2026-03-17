Второй этап реабилитации реки Мелекески в Набережных Челнах продолжается

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

Второй этап экологической реабилитации реки Мелекеска в Набережных Челнах продолжается. Работы проходят в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Ход выполнения мероприятий проверил заместитель министра экологии РТ Ильнур Насретдинов.

В 2026 году на объекте запланирован ряд работ. Специалисты проведут срезку и корчевку кустарника, обустроят временные дороги и подготовят площадку для карт намыва. Также предусмотрена выемка донного грунта. Завершающим этапом станет выпуск водных биологических ресурсов в реку.

При расчистке русла применяется гидромеханическая технология, которая позволяет эффективно удалять донные отложения и восстанавливать природные характеристики водоема.

Первый этап экологической реабилитации реки Мелекески завершили в 2022 году. Тогда специалисты расчистили участок русла протяженностью 1,5 километра в зоне подпора Нижнекамского водохранилища.

Проект направлен на улучшение экологического состояния реки, восстановление ее природной экосистемы и повышение качества водных ресурсов на территории города.