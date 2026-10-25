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На главную ТИ-Спорт 25 октября 2026 09:53

Второй этап Гран-при России завершится произвольными программами фигуристов

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Второй этап Гран-при России завершится произвольными программами фигуристов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Санкт-Петербурге продолжится второй этап Гран-при России по фигурному катанию. В течение дня спортсмены выступят во всех четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В программе заключительного дня соревнований запланированы произвольные программы во всех четырех видах.

Расписание выступлений на 25 октября (московское время):

  • 13:00 – мужчины, произвольная программа;
  • 15:05 – женщины, произвольная программа;
  • 17:10 – спортивные пары, произвольная программа;
  • 18:45 – танцы на льду, произвольный танец.

Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге проходит 24 и 25 октября.

#фигурное катание #гран-при
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