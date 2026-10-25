Второй этап Гран-при России завершится произвольными программами фигуристов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Санкт-Петербурге продолжится второй этап Гран-при России по фигурному катанию. В течение дня спортсмены выступят во всех четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

В программе заключительного дня соревнований запланированы произвольные программы во всех четырех видах.

Расписание выступлений на 25 октября (московское время):

13:00 – мужчины, произвольная программа;

15:05 – женщины, произвольная программа;

17:10 – спортивные пары, произвольная программа;

18:45 – танцы на льду, произвольный танец.

Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге проходит 24 и 25 октября.