Второй этап Гран-при России завершится произвольными программами фигуристов
Сегодня в Санкт-Петербурге продолжится второй этап Гран-при России по фигурному катанию. В течение дня спортсмены выступят во всех четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
В программе заключительного дня соревнований запланированы произвольные программы во всех четырех видах.
Расписание выступлений на 25 октября (московское время):
- 13:00 – мужчины, произвольная программа;
- 15:05 – женщины, произвольная программа;
- 17:10 – спортивные пары, произвольная программа;
- 18:45 – танцы на льду, произвольный танец.
Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге проходит 24 и 25 октября.