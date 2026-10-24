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На главную ТИ-Спорт 24 октября 2026 09:07

Второй этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Санкт-Петербурге

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Второй этап Гран-при России по фигурному катанию стартует в Санкт-Петербурге
Фото: fsrussia.ru

Сегодня в Санкт-Петербурге начнется второй этап Гран-при России по фигурному катанию. В первый соревновательный день спортсмены выступят в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Расписание соревнований на 24 октября приведено по московскому времени:

  • 13:30 – мужчины, короткая программа;
  • 15:15 – женщины, короткая программа;
  • 16:55 – спортивные пары, короткая программа;
  • 18:25 – танцы на льду, ритм-танец.

Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге завершится в воскресенье, 25 октября.

#фигурное катание #гран-при
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