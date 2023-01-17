Второй этап благоустройства парка Прибрежный в Челнах обойдется в 150 млн рублей

В Набережных Челнах по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» будет продолжен второй этап благоустройства парка «Прибрежный» на сумму 150 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Айрат Ганиев.

Спикер напомнил, что первый этап был завершен в 2022 году — выполнено устройство входной зоны, площадки с малыми архитектурными формами для выгула собак, тротуара с велодорожкой, освещением и видеонаблюдением, установлены павильоны проката спортивного оборудования, кафе, туалетный модуль, площадка с тренажерами, детские игровые площадки и зона отдыха. Данные работы обошлись в 155 млн рублей.

Также в Набережных Челнах стартует благоустройство еще одного важного объекта — набережной им. Ф. Табеева. На данный объект по федеральной программе также направлено 150 млн рублей.

Мэр Наиль Магдеев поручил начать работы в общественных пространствах в апреле-мае. «Работы в подготовительной части аукционов необходимо провести заранее, чтобы с ремонтом выйти в самый разгар весенне-летнего и осеннего строительного сезона», — поручил градоначальник.