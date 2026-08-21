Второй день юниорского Гран-при в Сиане: российские фигуристы продолжают борьбу

Фото: телеграм-канал "Лапидарность"

В китайском Сиане проходит второй соревновательный день первого этапа юниорской серии Гран-при ISU. Российские фигуристы сегодня выступят в трех дисциплинах.

Утро открывает Лев Лазарев, который в 8:30 по московскому времени представит свою короткую программу в соревнованиях юношей.

В середине дня, в 12:12, на лед выйдут танцевальный дуэт Мария Фефелова и Артем Валов с произвольной программой. А вечером, в 17:45, свое выступление покажет София Дзепка, лидирующая после короткой программы у девушек.

Соревнования в Сиане проходят с 20 по 22 августа. Все российские фигуристы выступают на турнире в нейтральном статусе.