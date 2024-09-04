Второй день ВЭФ-2024: Путин зовет в Казань, Татарстан – логистический центр торговли

Владимир Путин осмотрел корвет «Резкий»

Фото: kremlin.ru

Верховному главнокомандующему РФ показали корвет «Резкий»

Президент России Владимир Путин ночью прибыл во Владивосток, где у него запланированы международные контакты, совещание по развитию Дальнего Востока и участие в пленарном заседании ВЭФ.

Утром глава российского государства с катера осмотрел площадку в бухте Промежуточная, где планируется к 2031 году возвести новую верфь. Следом Путин посетил пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс.

Президент России осмотрел корвет «Резкий». Корабль предназначен для ведения боевых действий как самостоятельно, так и в составе тактической группы в ближней морской зоне и в дальней морской зоне, в районе Гавайских островов. Он принят в состав ВМФ в сентябре 2023 года.

«Успехов в святом деле защиты Отечества!» — написал Путин в книге почетных посетителей корабля.

На встрече с Хань Чжэном Президент РФ пригласил председателя Китайской Народной Республики в Казань Фото: kremlin.ru

На саммит БРИКС в Казани пригласили председателя КНР Си Цзиньпина

Следом Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. На ней Президент России пригласил председателя Китайской Народной Республики в Казань.

«Как и договорились, мы ждем на саммите БРИКС председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. Предлагаю в ходе этой работы провести двустороннюю рабочую встречу», — обратился Путин к зампредседателя КНР.

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня. Он выразил надежду, что во во время совместной работы на Восточном экономическом форуме удастся найти новые направления для взаимодействия КНР и России.

Напомним, что заместитель председателя КНР Хань Чжэн, а также премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим станут участниками пленарного заседания ВЭФ-2024.

Еще одна знаковая встреча Путина на полях ВЭФ — с сербским вице-премьером Александаром Вулиным Фото: kremlin.ru

Путин призвал устранить препятствия в торговле РФ и Сербии

Еще одна знаковая встреча Путина на полях ВЭФ — с сербским вице-премьером Александаром Вулиным. Глава российского государства признал, что есть некоторый спад объемов торгового оборота, и призвал преодолеть тенденцию на снижение этого показателя.

«Что касается торгово-экономических связей — к сожалению, мы наблюдаем небольшой, но все-таки спад объемов торгового оборота. Знаю, что вы по линии правительства Сербии занимаетесь этими вопросами. Наверное, настало уже время провести межправкомиссию, которая давно не собиралась, на протяжении как минимум двух лет, и посмотреть на препятствия, которые возникают в этой связи, устранить их», — считает Владимир Путин.

Президент России также попросил вице-премьера Сербии передать привет президенту страны Александру Вучичу и выразил надежду, что тот приедет на мероприятия в рамках встречи лидеров БРИКС в Казани в формате БРИКС «аутрич».

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом Фото: kremlin.ru

Путин сказал о возможностях увеличить товарооборот с Малайзией

Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

«Мы уделяем большое внимание развитию отношений с Юго-Восточной Азией, АСЕАН. Известно хорошо, что Малайзия играет в этом объединении одну из ведущих ролей. В следующем году Малайзия председательствует, насколько мне известно, в АСЕАН. И мы очень рассчитываем на то, что в ходе вашего председательства нам удастся найти новые направления сотрудничества с этим быстрорастущим и перспективным регионом мира», – сообщил Президент РФ.

Товарооборот между Россией и Малайзией — на уровне 3,5 млрд долларов. Но, по мнению Путина, достаточно возможностей с обеих сторон, чтобы увеличить этот показатель.

Рустам Минниханов так же прибыл во Владивосток Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов вдохновил премьер-министра Малайзии посетить ВЭФ

Уже вчера, в первый день форума, на площадке Дальневосточного федерального университета заработал стенд Татарстана, где проходят переговоры и подписание соглашений о сотрудничестве при участии представителей республики. Сегодня стенд посетил и Раис РТ Рустам Минниханов, который так же прибыл во Владивосток.

У Раиса Татарстана состоялась встреча с одним из главных зарубежных гостей ВЭФ-2024 – Анваром Ибрагимом. Они виделись не так давно, в августе, когда Минниханов совершил рабочий визит в Малайзию.

«Очень рад вас снова видеть. Наша последняя встреча прошла в очень дружественной атмосфере. Вы вдохновили нас, чтобы мы приехали сюда с большой делегацией», — сказал Анвар Ибрагим.

Премьер-министр Малайзии поблагодарил Минниханова за активное личное участие в выстраивании сотрудничества между бизнесами двух стран. В свою очередь Раис Татарстана отметил, что республика готова поставлять самый широкий спектр продукции в Малайзию.

У Раиса Татарстана состоялась встреча с одним из главных зарубежных гостей ВЭФ-2024 – Анваром Ибрагимом Фото: rais.tatarstan.ru

«Как мы договорились с вами в Малайзии, сегодня со мной на встречу приехали крупнейшие российские компании. Они могут быть вашими крупными партнерами», — обратился к Анвару Ибрагиму Рустам Минниханов.

Татарстан может стать ключевым логистическим центром внешнеторговых потоков

На полях ВЭФ у Рустама Минниханова прошло еще несколько встреч. Например, с участниками V Диалога молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона. Раис Татарстана отметил, что молодежь – это будущее страны.

«Вы, как дипломаты, выступаете связующим звеном между странами», – обратился Минниханов к молодым людям.

Еще одна встреча Минниханова на ВЭФ – с председателем совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одна встреча Минниханова на ВЭФ – с председателем совета директоров группы компаний «Дело» Сергеем Шишкаревым.

«Татарстан системно и последовательно развивается. Мы видим перспективы не только в укреплении транспортно-логистической базы и сервисов для клиентов, но и в совместном развитии спортивных инициатив. Рассчитываем на плодотворную работу на полях саммита БРИКС в Казани, который запланирован на октябрь», – отметил Сергей Шишкарев.

Минниханов в свою очередь заявил, что у Татарстана есть большой потенциал, чтобы стать ключевым центром транспортно-логистической интеграции внешнеторговых потоков. Раис РТ отметил, что Президент России поставил цель диверсифицировать логистические маршруты, в первую очередь за счет создания транспортного коридора Север – Юг.

«Мы готовы к реализации совместных проектов, а также к организации регулярных маршрутов. Данное сотрудничество представляет для нас стратегический интерес, и мы со своей стороны готовы оказать необходимое содействие», – заявил Минниханов.

Шишкарев отметил, что видит перспективы не только в укреплении транспортно-логистической базы и сервисов для клиентов, но и в совместном развитии спортивных инициатив.

Восточный экономический форум продолжается. Завтра, 5 сентября, пройдет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.