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Ру Тат
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Происшествия
1 августа 2022  14:18
Павел Климчак

Второго за день утонувшего спасатели достали из Камы в Татарстане

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Сегодня утром очевидцы обнаружили тело человека на Каме, около базы отдыха «Вишневый сад» в Нижнекамском районе. О случившемся они сообщили по номеру вызова спецслужб 112.

Спустя некоторое время спасатели ЗПСО №6 достали тело мужчины в одном метре от берега. Личность утонувшего в данный момент выясняется.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина инцидента устанавливается, это место не было оборудовано для купания. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что спасатели достали тело мужчины из Камы в Мамадышском районе Татарстана.

#утонул мужчина #Кама
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