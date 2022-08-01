Второго за день утонувшего спасатели достали из Камы в Татарстане

Сегодня утром очевидцы обнаружили тело человека на Каме, около базы отдыха «Вишневый сад» в Нижнекамском районе. О случившемся они сообщили по номеру вызова спецслужб 112.

Спустя некоторое время спасатели ЗПСО №6 достали тело мужчины в одном метре от берега. Личность утонувшего в данный момент выясняется.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Причина инцидента устанавливается, это место не было оборудовано для купания. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что спасатели достали тело мужчины из Камы в Мамадышском районе Татарстана.