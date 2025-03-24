Второго пилота, посадившего самолет в поле Новосибирской области, уволили

Второй пилот «Уральских авиалиний» Эдуард Семенов, который находился в составе экипажа, совершившего осенью 2023 года аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволен из авиакомпании.

Как сообщает ТАСС, такое решение приняли по результатам прохождения Центральной врачебно-летной экспертной комиссии. Его признали не годным к выполнению функций коммерческого пилота.

Семенова уволили по статье «Отказ работника от перевода, необходимого в соответствии с медицинским заключением».

Эдуард Семенов прошел длительный процесс восстановления, который включал наземную, тренажерную подготовку, прохождение психолога и другие аспекты.