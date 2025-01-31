Второе повышение пенсий и выдворение мигрантов: гид по новым законам февраля

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых вырастут детские пособия, пенсии и маткапитал. Государство начнет поддерживать креативные индустрии и разрешит полиции выдворять мигрантов-нелегалов. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





Страховые пенсии по старости — самый распространенный вид пенсии, в Татарстане ее получают чуть более 1 млн жителей

Фото: © «Татар-информ»

Пенсии дополнительно проиндексируют и пришлют надбавку за январь

Инфляция в России по итогам 2024 года разогналась и достигла 9,5%. С января 2025-го пенсии уже проиндексировали на прогнозируемый уровень инфляции 7,3%, но теперь выплаты проиндексируют дополнительно. Такое поручение дал Президент страны Владимир Путин.

«Прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Как в реальности это будет выглядеть? В феврале пенсионер получит проиндексированную на 9,5% пенсию плюс надбавку за январь, поскольку в первом месяце года пенсию увеличили только на 7,3%.

Разберем на примере: у россиянина была пенсия 20 тыс. рублей. С учетом индексации 7,3% он в январе получил 20 тыс. плюс 1460 рублей. С учетом индексации 9,52% в феврале получит: 20 тыс. + 1904 + (1904-1460) = 22 348. А в марте – 20 тыс. + 1904 = 21 904 рубля.

Страховые пенсии по старости — самый распространенный вид пенсии, в Татарстане ее получают чуть более 1 млн жителей, сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда по республике. Индексация пенсий коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров.

С 1 февраля также произойдет традиционный перерасчет доплат к пенсиям летчикам и шахтерам. Это случается четыре раза в год: в феврале, мае, августе и ноябре. Увеличенные выплаты, в частности, в Татарстане получат почти 300 шахтеров и свыше 560 летчиков на пенсии.

Программу материнского капитала продлили до 2030 года, а с 1 февраля его проиндексируют – тоже на уровень фактической инфляции 2024-го Фото: © «Татар-информ»

Маткапитал вырастет

Программу материнского капитала продлили до 2030 года, а с 1 февраля его проиндексируют – тоже на уровень фактической инфляции 2024-го. Маткапитал на первого ребенка вырастет на 60 тыс. рублей, на второго (если выплата не была получена при появлении первенца) – на 80 тыс. рублей.

«Вырастет помощь семьям с детьми. Материнский капитал на первого ребенка превысит 690 тыс. рублей, на второго и последующих – 912 тыс.», – сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Если выплату на первого ребенка уже оформляли, то семья получит почти 222 тыс. рублей, что на 20 тыс. больше, чем в 2024-м.

Напомним, что маткапитал индексируют независимо от даты выдачи сертификата. Если семья уже потратила часть денег, то проиндексируют остаток.

Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детские выплаты и другие пособия тоже проиндексируют

Помимо маткапитала Правительство проиндексировало более 40 социальных выплат и пособий. С 1 февраля они также вырастут на 9,5%. Среди них – те, что полагаются людям с инвалидностью всех трех групп, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, Героям Труда и другим.

Повышение коснется и детских выплат. Например, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 26,9 тыс. рублей. Кстати, впервые с 2025 года ежегодной индексации подлежат выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. Такое решение принял Президент России Владимир Путин.

С 5 февраля вступает в силу закон, по которому полиция сможет принимать решение о выдворении мигрантов Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Выдворять мигрантов-нарушителей разрешат полиции

Еще в июле прошлого года российские власти серьезно взялись за реформирование миграционной политики. Так, например, в Госдуме создали Комиссию по вопросам миграционной политики во главе с вице-спикером ГД Ириной Яровой.

С 5 февраля вступает в силу закон, по которому полиция сможет принимать решение о выдворении мигрантов. Прежде такие решения принимал исключительно суд.

Пока мигранта-нарушителя не отправили на родину, для него будут действовать ограничения. Например, нельзя жениться, получать водительские права, регистрировать бизнес, открывать банковские счета и переводить деньги, а еще покупать квартиры или транспорт. Эти запреты начнут действовать также с 5 февраля.

Креативными признаны более десятка индустрий: архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, гастрономия и др. Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Креативные индустрии признаны сектором российской экономики

Примерно 4,6 млн человек трудится в креативных индустриях, как говорится в исследовании экспертов ВШЭ для Минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив. С 5 февраля вступит закон «О развитии креативных (творческих) индустрий», по которому эти индустрии официально признаются отдельным экономическим сектором. Занятые в этой сфере работники и компании смогут претендовать на поддержку: финансовую, имущественную и информационную. Конкретных цифр пока нет – закон только обрисовал прозрачные правила игры на этом рынке.

Креативными признаны более десятка индустрий: архитектура и урбанистика, дизайн, мода, кино и анимация, музыка и саунд-дизайн, игры и игрушки, реклама и коммуникации, медиа, гастрономия и др. Развивающийся сектор экономики, доля которого в ВВП России составляет 3,5%, по новому закону будет курировать Минэкономразвития страны.