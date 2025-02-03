«Вторичка» в Казани в январе 2025-го подорожала, а в ряде городов цены уже снижаются

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В Казани в январе 2025 года квадратный метр на вторичном рынке в среднем подорожал на 0,8%, до 175,8 тыс. рублей, общая стоимость квартиры стала дороже на 1,2% – 8,5 млн рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

В целом квадратный метр «вторички» в январе подорожал в 47 городах из исследованных порталом 70, в 20 подешевел, еще в трех не претерпел изменений.

В плане роста цен особенно отличились Курск (+6,1%), Калуга (+2,1%), Владивосток (+2,1%), Ижевск (+2,1%) и Саранск (+1,8%). В плане падения – Якутск (–1,9%), Киров (–1,6%), Краснодар (–1%), Ленинградская область (–0,9%) и Ростов-на-Дону (–0,9%).

Московский метр подорожал на 1%, до 353 418 рублей, подмосковный (154 184 рублей) и питерский (209 171 рублей) – на 0,7%.

В среднем по России цена квадратного метра увеличилась на 0,4%, до 118 274 рублей.

«Вторичный рынок показывает слабоположительную динамику цен, а в ряде городов они уже снижаются – это происходит от нехватки спроса из-за слишком высоких процентов по ипотеке, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Предложение за месяц сократилось на целых 22% – продавцы снимают свои объекты с продажи, многие из них решают сдавать жилье, ведь ставки по аренде сейчас активно растут. Такая ситуация сохранится и в ближайшие месяцы».