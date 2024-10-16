«Вторая жизнь пластика»: СИБУР перезапустил экологические уроки для школьников

«После экоуроков ребенок становится амбассадором «зеленых» привычек в семье»

В лицее №188 «Бионика» сегодня состоялся первый урок обновленной программы «Вторая жизнь пластика», разработанной СИБУРом и Центром экономии ресурсов при поддержке Федерального эколого-биологического центра. Провели занятие экологи «Казаньоргсинтеза» совместно с представителями проекта «Чистые игры».

«Мы сегодня с ребятами рассуждали об экологии в разрезе отходов. Обсудили, сколько отходов выбрасывается в мусорное ведро, разобрали, из каких фракций оно состоит, рассмотрели, что можно из них сделать, если отправить в переработку. Естественно, потрогали, посмотрели все образцы, которые мы привезли с предприятия. Ребята наглядно увидели, как выглядят предметы, которые сделаны из переработанного пластика, ведь очень важно не только слушать, но и своими руками потрогать, понять, что это всё реальное», – рассказал координатор проекта «Чистые игры» в Республике Татарстан Максим Антонов.

На уроке ребята узнали о том, кто такие экологи, почему важно сортировать и перерабатывать отходы, как устроен процесс вторичной переработки и как можно внести личный вклад в решение экологических вопросов. Эксперты объяснили школьникам, что с каждым годом объем мусора увеличивается, поэтому так важно минимизировать количество отходов в быту.

«Мы активно работаем со школьниками, с подрастающим поколением, потому что сейчас у них период образования, и все мысли, все ценности, которые мы заложим им на этом этапе, они будут дальше транслировать в свои семьи. Через детей мы сможем изменить какие-то поведенческие привычки уже у взрослых. Наверное, все замечали, что если ребенок участвует в каком-то мероприятии в школе, то вся семья в этом тоже участвует, вовлекается. Тогда мы начинаем задаваться вопросом, почему это важно. Получается, ребенок в семье становится амбассадором “зеленых” привычек, о которых ему рассказали в школе», – заключил Максим Антонов.

Консервная банка и одежда – из пластика?

Лицей №188 «Бионика» стал одним из участников программы не случайно – он имеет экологическую направленность. Школьники совместно с преподавателями здесь регулярно реализуют различные экоинициативы. Например, организовывают сбор макулатуры, использованных батареек, пластиковых крышечек и бутылок.

«Второй год подряд мы стараемся давать вторую жизнь старым вещам. У нас в школе есть костюмерная, в которую ребята приносят те вещи, которые уже не носят. Некоторые из них девочки перешивают на уроках технологии, а другие мы планируем перебрать и сдать на переработку», – поделилась с журналистами педагог-организатор лицея Марина Гайфетдинова.

Присутствовавшие на экологическом уроке учителя признались, что почерпнули для себя полезную информацию и узнали новые факты. Например, педагог-организатор Ильмира Галимуллина отметила, что для нее оказался непростым вопрос о составе консервной банки. «Я раньше не знала, что в ее составе тоже есть пластик. На самом деле, даже не задумывалась о том, как делают “пластиковую” одежду. Знала, что для ее изготовления используют переработанный пластик, но не представляла себе саму технологию», – отметила она.

«Из отходов можно получить новые хорошие вещи»

Школьники с самого начала урока активно вовлеклись в процесс. Они отвечали на вопросы и сами задавали их экспертам, рассуждали о проблемах сортировки отходов, рассматривали образцы – пластиковые гранулы и волокно для будущей одежды, а также вместе с экологами составили схему переработки пластика. На память о встрече ребятам подарили журналы, а самым активным – книги о полимерах.

«Мне было интересно. Я узнал о том, как перерабатывается мусор, а в некоторых местах даже сам объяснял, отвечал на вопросы. Думаю, что сортировать и перерабатывать мусор обязательно нужно, потому что иначе мы засоряем планету, воздух, которым мы же сами и дышим. Да и из отходов можно получить новые хорошие вещи», – поделился с корреспондентом «Татар-информа» Аскар Перчихин.

Один из самых активных учеников на уроке, Даниль Нигметзянов, отметил, что уже неоднократно сам участвовал в разных экологических акциях – сдавал макулатуру, пластиковые крышечки. Юноша уже достаточно много знал о переработке отходов до урока, однако некоторые факты, которыми поделились эксперты, удивили его.

«Я узнал, что из пластика можно сделать не только другие пластиковые вещи, но также еще одежду. Я очень удивился, когда увидел волокна, которые сделали из пластика для ее изготовления. Они выглядят, как настоящая шерсть», – сказал он.

«Воспитание экологической ответственности – долгосрочный процесс»

Экологические уроки «Вторая жизнь пластика» стартовали в казанских школах в 2023 году. Первое занятие прошло с участием певицы и блогера Миланы Стар. На сегодняшний день экологи «Казаньоргсинтеза» провели в общей сложности около 30 экоуроков для более 700 школьников. В 2024 году они стали частью большой экологической программы КОСа «Твои зеленые привычки».

«Воспитание экологической ответственности – долгосрочный процесс, который требует постоянного участия. Поэтому мы с коллегами постоянно ищем новые формы вовлечения детей в эту тематику, работаем над их доступностью. Наша цель – рассказывать про экологию интересно и увлекательно, чтобы детям хотелось заботиться о планете, природе, мире вокруг. Экоуроки уже по обновленной программе будут проходить и далее в различных школах Казани», – отметила эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Анастасия Романенко.

Программа экологических уроков СИБУРа стартовала в 2019 году. К началу этого учебного года ее оптимизировали и перезапустили с учетом особенностей и трендов школьного образования. Кстати, теперь они доступны также и на портале Экокласс.рф.

Программу уроков разработали для школьников разных возрастов – с 5 по 11 класс. В нее входят не только теоретические материалы и методические рекомендации, но также и гиды, инструкции по раздельному сбору отходов, материалы для проведения игровых занятий, в том числе квест с командными заданиями, а также практическая домашняя работа и экомарафон.

«В прошлом году мы укрепили наше сотрудничество с СИБУРом подписанием соглашения о совместной работе в области экологического просвещения школьников на торжественном мероприятии в честь 105-летия движения юных натуралистов России. Мы рекомендуем учебную программу “Вторая жизнь пластика” педагогам общего и дополнительного образования, поскольку методические материалы разработаны профессионалами и сочетают в себе современные просветительские форматы и эффективные способы коммуникации с юной аудиторией», – прокомментировала начальник методического отдела естественно-научной направленности ФЦДО Надежда Медведева.

«СИБУР формирует удобную экосистему просветительских форматов для детей и подростков»

Экологические уроки обновленной программы «Вторая жизнь пластика» будут проводить в казанских школах в течение всего учебного года. Однако для того, чтобы рассказать о сортировке и вторичной переработке отходов, не обязательно звать экспертов. Это по уже готовым материалам могут сделать сами учителя и родители школьников. Достаточно зарегистрироваться на сайте Экокласс.рф и скачать с ресурса соответствующие гайды. Более того, после регистрации все школы-участники будут отмечены на общероссийской или международной онлайн-карте проекта. А если предоставить фотографии с урока и рассказать о нем в небольшом комментарии, то в адрес школы будет направлен диплом участника и благодарственное письмо.

«Для нас очень ценно помогать людям в стремлении постигать новые экологические знания. Вот уже много лет СИБУР ведет экопросветительскую работу, повышая общую культуру бережного отношения к природе. Подрастающее поколение — совершенно особая аудитория, крайне чувствительная к новой информации. Мы старательно формируем удобную экосистему просветительских форматов для детей и подростков, и в ней значимое место отведено “Второй жизни пластика” – программе, которая была разработана специально для педагогов школ и учеников. Уже более 10 тысяч учителей провели уроки “Вторая жизнь пластика”, и мы надеемся, что благодаря командной работе с партнерами нам удастся передать знания еще большему числу ребят», – заключил директор дивизиона «Развитие вторичной переработки и устойчивых решений» СИБУРа Максим Ремчуков.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»