«Вторая жизнь пластика»: СИБУР и певица Мария Янковская провели экоурок в Казани

600 алюминиевых баночек – и у вас уже новый велосипед; всего 11 пластиковых бутылок – и пара кроссовок. Такие неожиданные расчеты сегодня сделали казанские школьники на необычном экоуроке в школе №130. Гостем и соведущей открытой встречи «Вторая жизнь пластика» стала певица Мария Янковская, исполнительница хита «Сигма-бой».





«Я не поверила своим глазам»

Этот экоурок ученики младших классов Кировского и Московского районов Казани запомнят надолго. К ним приехала популярная певица Мария Янковская. Юная звезда посетила столицу Татарстана по приглашению СИБУРа.

Для многих ребят ее появление стало настоящим сюрпризом.

– Я не поверила своим глазам, переспрашивала у мамы, точно ли это Маша. Мама моя работает на «Казаньоргсинтезе». Это она меня сюда привела, но не говорила, что это за мероприятие. Сюрприз удался, я в восторге, – поделилась Василина Фомина, ученица 3 класса.

Однако целью визита в казанскую школу Марии Янковской была не как таковая встреча с фанатами, а экопросвещение. Занятие «Вторая жизнь пластика», соведущей которого и стала юная певица, – это серия экоуроков, которые СИБУР проводит для детей разного возраста; в казанских школах эти занятия пользуются заметной популярностью и помогают юным горожанам понять, как отходы могут превратиться в ресурсы.

– Здорово, что вместе с предприятием мы можем донести эту важную полезную информацию если не до каждого ребенка, то уже до многих. Приятно, что нас так с радушием встречают. И особенно круто, когда мы делаем эту работу вместе со знаменитыми и известными для ребят людьми, потому что одно дело, когда я, незнакомый для них человек, расскажу, а другое дело – когда советы по экологичному образу жизни прозвучат от их кумира. Конечно, для них это будет более ценной информацией, и мы надеемся, что это поможет им внедрять полезные привычки в жизнь, – поделился ведущий урока, экоактивист Максим Антонов.

Переработка наглядно

На уроке дети этап за этапом погружались в тему, делали логические выводы о важности осознанного отношения к окружающей среде, переработке отходов и раздельному сбору пластика.

Большой интерес вызвал вопрос переработки пластиковых отходов. Эксперт рассказала детям, как происходит этот процесс. Дети смогли увидеть материалы, которые можно получить, переработав пластиковую бутылку. Конечно же, продемонстрировали им и конечные продукты, изготовленные из вторичного пластика.

– Я и не знала, что наша одежда тоже сделана из пластика. И если сдать на переработку бутылки, можно получить новую одежду. Даже велосипед можно изготовить из переработанных алюминиевых баночек, – поделилась новыми знаниями ученица 3 класса лицея №182 Самира Мусина.

Главная мысль экоурока – чтобы снизить нагрузку на экологию, каждый может уже сегодня изменить свои привычки. Для этого достаточно не покупать ненужное, экономить ресурсы, использовать многоразовые вещи, не спешить выбрасывать старые вещи, сортировать отходы и отправлять их на переработку – обо всем этом шла речь на экоуроке.

– Урок – супер. Я впервые увидела Машу, она такая красивая и милая. У меня теперь есть с ней фото и автограф. А еще я много нового узнала про экологию. Важно сортировать отходы, чтобы их перерабатывали, а еще нужно вместо одноразовых вещей переходить на многоразовые: стаканы, бахилы. И так мы сможем сберечь нашу природу, – поделилась впечатлениями Ксения Платонова, ученица 3 класса лицея №182.

«Экология – дело каждого»: впечатления Марии Янковской

Экоурок посетили более 130 детей КирМоса. В конце занятия всем участникам подарили книгу «История одного лета, или 45 фактов о пластике», изданную при поддержке СИБУРа. А завершилась встреча автограф- и фотосессией. Дети выстраивались в очередь, чтобы сделать на память снимок со звездой. Многие принесли подарки, сделанные своими руками.

– Прекрасные впечатления от урока. Дети очень веселые, энергичные. Они принесли мне свои рисунки, передали письма. Это так приятно! Активно участвовали, отвечали на вопросы. На мой взгляд, такие уроки очень важны и взрослым, и детям, потому что экология – это дело каждого. Люди зачастую, не зная, загрязняют нашу планету, перенасыщают мусором. А такие уроки помогают эти пробелы убрать. Мы с семьей стараемся развивать в себе полезные экологические привычки, сортируем отходы. Также я постепенно перехожу на многоразовые контейнеры, бутылки. Это не только экологично, но еще и очень удобно, тем более в путешествиях, – рассказала Мария Янковская.

Впечатлились уроком и взрослые слушатели.

– Мне очень мероприятие понравилось. Детям объяснять, что такое экология, могут и взрослые люди, но эффекта такого, как сегодня, не будет. Здесь организаторы подошли очень умно, они пригласили эту девочку, которая является кумиром для детей, она стала их проводником в сложную тему переработки. И детям было очень интересно, поэтому большое спасибо организаторам, – отметила мама, представитель родительского комитета лицея №182 Агния Ясупова.

Программа посещения Казани юной звезды не ограничилась одним мероприятием. После 130-й школы Мария Янковская отправилась на бульвар на улице Серова. Здесь в павильоне СИБУРа прошел специальный экоурок с участием Анны-Марии Янковской для детей с особенностями развития. Для участников подготовили адаптированную интерактивную программу, посвященную экологичным привычкам и переработке отходов.

После экоуроков Анна-Мария Янковская посетила казанское предприятие СИБУРа – «Казаньоргсинтез». Для певицы организовали экскурсию по производству и показали обновленную Центральную заводскую лабораторию, открывшуюся в декабре 2024 года.

– Экскурсия на «Казаньоргсинтез» показала, насколько современным и высокотехнологичным может быть производство, – отметила певица.

Фото предоставлены казанским предприятием СИБУРа