Вторая Школа креативных индустрий за 120 млн рублей откроется в Татарстане 1 сентября

1 сентября в Альметьевске в микрорайоне «Западные ворота» состоится открытие Школы креативных индустрий (ШКИ). Об этом в прямом эфире главы района Тимура Нагуманова сообщил руководитель школы Николай Пиянзин.

По его словам, в прошлом году Управление культуры Альметьевского района стало победителем федерального конкурса-проекта Президентского фонда креативных индустрий. На создание объекта — ремонт и закупку современного оборудования для оснащения студий — было направлено более 120 млн рублей.

«Основная цель — это дополнительное образование. Обучение будет проходить по шести направлениям в студии анимации, дизайн-студии, фото и видеопроизводства, интерактивных технологий, звукорежиссуры и современной электронной музыки», — отметил Николай Пиянзин.

Гость эфира отметил, что школа расположится на базе инженерного лицея. Под нее выделяют полноценное крыло на третьем этаже с отдельным ходом, которое соответствует всем нормам для проведения занятий.

Обучение предназначено для детей и подростков в возрасте от девяти до 17 лет по 10 человек в группе. Обучение бесплатное — по квоте выделяется 120 бюджетных мест. На данный момент ведется прием документов.

«Уважаемые родители, я рекомендую, если у вашего ребенка есть хоть малейшие склонности или таланты в этих направлениях. Имеет смысл попробовать», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.

Отметим, что на данный момент в республике существует лишь одна подобная школа — на базе Казанского художественного училища имени Фешина.

Школа креативных индустрий — это новый образовательный центр, часть федерального проекта «Придумано в России», созданного в рамках национального проекта «Культура». Нацпроекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.