Вторая победа в Уфе: голы Хмелевского и Комкова не дали упасть на дно Востока

«Ак Барс» после шести поражений в восьми матчах, перестановок во всех звеньях и 159-дневной засухи Хмелевского обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби». Как голы самого дорогостоящего актива и игрока ротации вернули Казань на третье место Востока - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Перестановки в звеньях и обороне: штаб ищет выход из кризиса

Октябрьский спад «Ак Барса» вынудил Анвара Гатиятулина впервые в сезоне серьезно перекроить состав. Равиль Якупов, забивший в прошлом матче с «Трактором», отправился из первого звена в третье. Денис Зернов перешел из второй тройки в первую, Александр Хмелевский – наоборот, из первой во вторую. Дмитрий Кателевский вновь занял место в центре, а Андрей Стась поднялся в третье звено.

Изменились и сочетания защитников: Никита Евсеев составил пару с Митчеллом Миллером, Алексей Марченко – со Степаном Тереховым, а Альберт Яруллин – с Никитой Лямкиным. Таким образом, разбилась связка Миллер–Лямкин, которая работала ранее.

В составе не оказалось Егора Соколова – его показатель полезности сейчас «-8», во встрече с «Трактором» он тоже был в запасе, хотя в первом «зеленом дерби» именно он камбэкнул игру, когда «Ак Барс» выиграл 4:3 в овертайме. Не было и Алексея Пустозерова. В списке травмированных – нападающий Артем Галимов, а Тимур Билялов остался в Казани из-за болезни.

Перед матчем президент КХЛ Алексей Морозов вручил памятную медаль Григорию Панину – шестому игроку в истории лиги, добравшемуся до тысячи матчей (после Шипачева, Каблукова, Плотникова, Стася и Бирюкова). Панин провел юбилейный матч против «Адмирала» 19 октября, а в «Ак Барсе» он выступал с 2007-го по 2014 год. Вадим Шипачев и Андрей Стась тоже были сегодня на льду.

Хмелевский прервал 159-дневную засуху

Первый период прошел без голов, хотя моменты были у Кателевского и Хмелевского. В концовке отрезка «Салават» перехватил инициативу, и несколько раз Казань спас голкипер Максим Арефьев, для которого это была седьмая игра в сезоне. Тройка лидеров казанцев – Денисенко, Семенов и Зернов – старалась лезть на пятак и создавать голевые возможности. В первой 20-минутке «Ак Барс» выиграл все 12 вбрасываний.

Но счет открыли хозяева: на 36-й минуте Александр Жаровский на паузе бросил верхом без шансов для Арефьева. Спустя всего 10 секунд Хмелевский точнейшим броском в «паутинку» сравнял счет – ассистировал ему Миллер. Этот гол прервал безголевую серию Александра в сезоне 2026/27: для этого ему понадобилось 19 матчей. И это его четвертая шайба в ворота «Салавата» после перехода из башкирского клуба. А в последний раз он забрасывал 19 мая в пятой игре финала Кубка Гагарина с «Локомотивом», то есть 159 дней назад. Напомним, Хмелевский с зарплатой 95 млн – самый высокооплачиваемый игрок в команде.

Александр Хмелевский Фото: ak-bars.ru

После игры Анвар Гатиятулин отметил, что тренерский штаб на Хмелевского не давил, а лишь подсказывал определенные моменты.

«У него достаточно большой опыт, есть мастерство. Моментов у него хватало практически в каждой игре. Ждали, когда это количество перейдет в качество», – пояснил наставник «Ак Барса».

В концовке второго периода Никита Дыняк зацепился с Девином Броссо в центре площадки – Мэттью Маджо вступился за Ярослава Цулыгина, вспыхнула небольшая потасовка.

Комков выводит вперед: четвертое звено и характер приносят победу

В третьем периоде казанцы вышли вперед: впервые в этом сезоне забил Денис Комков. С ним недавно подписали двусторонний контракт, игрок ротации получил шанс – и реализовал его. Дыняк отдал удобную передачу, а Комков прошил Семена Вязового с близкого расстояния. Для Дениса это третья шайба в карьере. Четвертая тройка в целом сегодня хорошо комбинировала.

После игры главный тренер объяснил, почему психологически его команде было проще, чем в предыдущий визит в Уфу:

«Конечно, матч особенный – дерби, он больше связан с эмоциями. У нас пока нет стабильности. Хотелось дать нашим болельщикам положительные эмоции. Я говорил про процесс: во всех зонах предстоит много работы. Двигаемся шаг за шагом, от матча к матчу», – передает слова Гатиятулина клубная пресс-служба.

Денис Комков Фото: ak-bars.ru

Благодаря этой победе «Ак Барс» поднялся на третье место таблицы Востока: в активе команды 22 очка после 20 матчей. «Салават» опустился на шестую строчку Востока: у уфимцев 21 очко в 20 играх. Казанцы возвращаются домой, где проведут три матча подряд. Следующий – с «Авангардом» 28 октября в 19:00.