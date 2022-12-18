Вторая победа и амбиции Фахретдинова в UFC: как был повержен «Винни Пух» из США

Фахретдинов лишил Баттла его главного козыря – боя в стойке

Бой Фахретдинова и Баттла стал настоящим украшением вечера в Лас-Вегасе. Оба спортсмена являются новичками в UFC, но уже потихоньку стараются ярко заявить о себе. Для «гладиатора» Фахретдинова поединок с Баттлом был вторым по счету в UFC. В первом бою Ринат уверенно победил грека Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей.

Брайн Баттл на бумаге был более серьезным соперником, нежели чем предыдущий оппонент Фахретдинова. Боец по прозвищу «Винни Пух» за девять поединков в UFC впечатлил многих не только своими ударами в стойке, но и умением поддерживать высокий темп на протяжении всего поединка. Баттл является мастером бразильского джиу-джитсу, поэтому для Рината было важно лишить американца его главного оружия.

Фахретдинов, будучи отличным самбистом, с первых минут боя перевел поединок в партер. Ринат умело заблокировал любые попытки Баттла наносить опасные удары. Фахретдинов, находясь в удобном положении, раз за разом наносил мощным удары по голове, корпусу Брайна.

Уже в первом раунде создавалось впечатление, что для Рината этот бой станет не более чем легкой прогулкой. Фахретдинов уверенно контролировал ситуацию. В заключительные минуты первого раунда Баттла даже стало немного жалко, уж очень беспомощно выглядел американец. Фахретдинов нанес в первом раунде более сорока ударов по Брайну, рассек ему бровь и заставил американца эмоционально почувствовать себя проигравшим уже в начале поединка. Баттл чудом выжил до старта второго раунда.

Секунданты Фахретдинова оказали татарскому бойцу важную психологическую поддержку в поединке против Баттла

Олег Тактаров, Маркус Парумпа и Марат Капкаев – те люди, которые внесли неоценимый вклад в победу Фахретдинова над Баттлом. На протяжении всех трех раундов секунданты «гладиатора» давали нужные советы своему подопечному.

В первом раунде Баттл неоднократно пытался провести свой коронный «треугольник». Когда Фахретдинов оказывался в капкане Брайна, секунданты татарского бойца своими советами помогали предотвратить какую-либо патовую ситуацию. В последующих раундах американцу его «треугольник» никаких дивидендов так и не принес.

Фахретдинов с помощью наставлений своего тренерского штаба в буквальном смысле разнес Баттла во втором раунде. Крепкие удары раз за разом шли по голове и корпусу американца, когда бойцы находились в партере. Брайн с каждой минутой закапывал глубже и без того призрачные шансы на свою победу.

Олег Тактаров уже был секундантом Фахретдинова во время боя с Михайлидисом. Наличие такого легендарного специалиста, несомненно, сыграло на руку Ринату как в первом, так и во втором поединке.

«Ты ведешь бой, все хорошо. Он знает, что проиграл два раунда, поэтому сейчас пойдет вперед, не суетись, дожидайся его ошибок и дави», – слова одного из секундантов Фахретдинова перед третьим раундом «гладиатора».

Баттл полностью провалил бой и скорее героически выживал от ударов Рината, нежели чем сопротивлялся им. В третьем раунде Фахретдинов поступил благородно и не стал добивать американца. Нокаута зрители не дождались, зато увидели, как Ринат умеет спокойно доводить до победного конца поединки.

Фахретдинов дал понять двумя боями, что настроен на амбициозную карьеру в UFC

Два боя в UFC – две уверенные победы. Ни Михайлидис, ни Баттл не смогли существенно противопоставить ничего татарскому бойцу.

Сейчас Фахретдинов уже может требовать для себя более статусного соперника после двух образцовых поединков. Тренерский штаб у Рината, кажется, солидный и способен готовить «гладиатора» к схваткам с именитыми бойцами.

Фахретдинов, очевидно, настроен на амбициозную карьеру в UFC. Путь Рината только начинается. Зрители познакомились с личностью Фахретдинова, его татарским колоритом, любовью к своему народу и родине. Впереди у «гладиатора» еще будет много боев, в которых мы постепенно будем узнавать, что на самом деле представляет из себя боец по фамилии Фахретдинов.

В смешанных единоборствах у Рината чумовая статистика: 20 побед и всего одно поражение. Пока что в UFC «гладиатор» пребывает в качестве непобежденного. Удастся ли Фахретдинову сохранить подобный статус в следующих поединках? За этим будет крайне интересно понаблюдать.

Фото на анонсе: стоп-кадр видео