Вторая осенняя смена в центре «Ак Барс» в Форосе объединит детей из ДНР и студентов

Фото: пресс-служба детско-молодежного центра «Сэлэт — Ак Барс»

В детско-молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс» в Форосе началась вторая осенняя смена, которая собрала более ста детей из ДНР. Также на студенческую смену «Россия будущего» прибыли самые активные студенты и преподаватели 15 филиалов Российского университета кооперации. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Для ребят — сейчас на базе центра находятся около 250 молодых людей — подготовлены мастер-классы, патриотические лекции, спортивные и творческие мероприятия, встречи с интересными гостями. Так, участники смены уже встретились и смогли поговорить с замминистра образования и науки ДНР Любовью Волковой.

Фото: пресс-служба детско-молодежного центра «Сэлэт — Ак Барс»

«Здесь для участников создана прекрасная возможность получить опыт коммуникации. Вне лекций и встреч со спикерами мы запланировали активности, которые обязательно сдружат ребят. Верю, что именно такие связи нужны будут в будущем нашим студентам», — сказал один из организаторов смены Иван Дзюбан.

Фото: пресс-служба детско-молодежного центра «Сэлэт — Ак Барс»

В минувшие выходные завершилась профильная осенняя смена «Офык» — в ней принимали участие 37 детей из Татарстана, Крыма и Омской области. В рамках образовательной программы дети ходили на уроки с углубленным изучением музыки, дизайна, спорта, актерского мастерства и режиссуры, на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, диджеингу, основам первой медицинской помощи, каллиграфии, фотоискусству, SMM, истории театра и спортивной гимнастике.

«Сэлэт — Ак Барс» — круглогодичная база, расположенная на берегу Черного моря. Профильные смены, проходящие на базе молодежного центра, направлены на поддержку и поощрение интеллектуально и творчески одаренных детей и молодежи, проводятся при поддержке Правительства РТ. В числе организаторов Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, ГАУ МЦ «Сәләт — Ак Барс», Молодежный центр «Сәләт».