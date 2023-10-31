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Вторая осенняя смена в центре «Ак Барс» в Форосе объединит детей из ДНР и студентов
В детско-молодежном центре «Сэлэт — Ак Барс» в Форосе началась вторая осенняя смена, которая собрала более ста детей из ДНР. Также на студенческую смену «Россия будущего» прибыли самые активные студенты и преподаватели 15 филиалов Российского университета кооперации. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Для ребят — сейчас на базе центра находятся около 250 молодых людей — подготовлены мастер-классы, патриотические лекции, спортивные и творческие мероприятия, встречи с интересными гостями. Так, участники смены уже встретились и смогли поговорить с замминистра образования и науки ДНР Любовью Волковой.
«Здесь для участников создана прекрасная возможность получить опыт коммуникации. Вне лекций и встреч со спикерами мы запланировали активности, которые обязательно сдружат ребят. Верю, что именно такие связи нужны будут в будущем нашим студентам», — сказал один из организаторов смены Иван Дзюбан.
В минувшие выходные завершилась профильная осенняя смена «Офык» — в ней принимали участие 37 детей из Татарстана, Крыма и Омской области. В рамках образовательной программы дети ходили на уроки с углубленным изучением музыки, дизайна, спорта, актерского мастерства и режиссуры, на мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, диджеингу, основам первой медицинской помощи, каллиграфии, фотоискусству, SMM, истории театра и спортивной гимнастике.
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