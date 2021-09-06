В школах Казани пройдут уроки дружбы и благотворительные ярмарки

Вторая неделя сентября в школах Казани станет «Неделей добрых дел». С сегодняшнего дня и до завершения учебной недели учащихся ждут веселые и познавательные мероприятия, акции и знакомства с интересными людьми. Об этом на традиционном совещании в мэрии сообщил начальник Управления образования Ирек Ризванов.

В частности, вторник, 7 сентября, будет посвящено дню помощи животным. Учителя проведут уроки добра, посвященные ответственному отношению к братьям нашим меньшим — это станет стартом программы «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ее суть — в формировании в обществе гуманного отношения к домашним и бездомным животным, оказании им помощи, популяризации идеи брать из приютов собак и кошек.

На следующий день, 8 сентября, в казанских школах пройдут уроки дружбы. «В среду в школах проведут мероприятия и беседы с привлечением детей с ограниченными возможностями здоровья, а также [представителей] разных этнических групп и национальностей. Содержание данных мероприятий нацелено на формирование толерантного отношения друг к другу», — рассказал докладчик.

Четверг, 9 сентября, станет Днем доброго дела. Для детей проведут мероприятия, направленные на помощь пожилым людям, малоимущим, инвалидам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении по разным причинам.

В пятницу, 10 сентября, уроки в казанских школах посвятят экологическому воспитанию ребят. «День „Чистый воздух“ включает благоустройство и уборку территории образовательных учреждений, проведение акций и экологических уроков», — отметил Ирек Ризванов.

Финалом «Недели добрых дел» станет «Ярмарка добра». В субботу, 11 сентября, в школах состоятся благотворительные ярмарки и фестивали в поддержку детских домов, нуждающихся, тяжелобольных детей и бездомных животных. «Ярмарки добра» также пройдут в казанских парках и скверах.