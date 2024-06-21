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Вторая карта полигона «Восточный» в Казани начнет работу в 2024 году
В третьем квартале этого года в Казани планируют ввести в эксплуатацию вторую карту полигона твердых бытовых отходов «Восточный». До этого время ТБО свозились на полигон по улице Химической, который практически заполнен, сообщает УК ПЖКХ.
В настоящее время на новом объекте уже завершено строительство современных очистных сооружений для обезвреживания фильтрата. Образуемая в процессе разложения отходов жидкость будет проходить четыре стадии очистки, в частности бактериальную. После этого воду можно будет использовать в рыбохозяйственном комплексе.
Кроме того, на площадке завершился монтаж и запуск системы выведения и очистки свалочных газов с заполненной первой карты.
Регоператор отметил, что после открытия новой карты полигон на улице Химической, на который сейчас свозятся отходы, будет закрыт и рекультивирован.
«Однако строительство новых полигонов, даже самых современных, не решит проблему отходов. В этом может помочь раздельный сбор, благодаря которому вторсырье пойдет на переработку, не будет захоронено, а значит рост самого полигона будет замедлен», — говорится в сообщении.
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