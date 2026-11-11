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Общество 11 ноября 2026 08:30

Автоэксперт Попов предупредил об опасности длительного прогрева двигателя

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В любую погоду, и зимой и летом, длительный прогрев автомобиля хуже влияет на мотор, чем плавное начало движения. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт, член Комиссии при Правительстве РФ по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

«Длительная работа на холостом ходу менее полезна для двигателя, чем начало движения сразу после того, как двигатель начал устойчиво работать. При плавном движении без резких ускорений прогрев идёт быстрее за счёт увеличения угла опережения зажигания. Нагружать мотор не следует, пока масло не выйдет на рабочую температуру. Механические потери от долгого простоя на холостых выше, чем от аккуратного начала движения», - объяснил он.

Двигаться стоит начинать, как только двигатель сбросил повышенные обороты, но нельзя резко ускоряться, так как масло должно дойти до рабочей температуры.

В целом, длительный прогрев даже является нарушением. По словам Попова, стоянка автомобиля на холостом ходу дольше пяти минут наказывается штрафом.

#автомобили
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