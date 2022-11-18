ВТОЦ* включили в список экстремистских организаций

14 сентября вступило в силу решение Верховного суда РТ о ликвидации Всетатарского общественного центра*. С 2019 по 2022 годы активисты ВТОЦ* были привлечены к административной ответственности за высказывания экстремистского характера. В 2012 году одного из лидеров организации осудили за распространение экстремистских материалов в интернете.

Заявление о ликвидации Всетатарского общественного центра* было направлено еще в январе прошлого года на основании материалов УФСБ России по Татарстану.

Четыре дня назад, 14 ноября, ВТОЦ* включили в федеральный список экстремистских организаций Минюста РФ, и его деятельность запрещена на территории России. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории РФ