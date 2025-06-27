ВТБ заявил о снижении ставок по ипотеке

ВТБ уменьшил ставки по рыночной и комбинированной ипотеке. В ближайшее время банк также планирует пересмотреть условия по потребительским и автокредитам, сообщил заместитель президента-председателя правления банка Александр Пахомов.

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях. Конечно, основой спроса остается господдержка, на которую в первом полугодии, по нашим оценкам, придется свыше 80% продаж на рынке жилищного кредитования. При этом улучшение условий затронет и другие кредитные продукты», - отметил Александр Пахомов.

По прогнозам ВТБ, общерыночные выдачи ипотеки по итогам января-июня 2025 года составят около 1,5 трлн рублей. Банк ожидает постепенного выравнивания ситуации на рынке на фоне смягчения монетарной политики.