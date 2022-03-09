ВТБ защитил от мошенников свыше 2 млрд средств клиентов в феврале

В феврале текущего года ВТБ защитил от хищения свыше 2 млрд рублей клиентских средств и отразил 143 тыс. атак. С начала года банк отразил на 60% больше атак на своих клиентов, чем за аналогичный период прошлого, этого удалось достичь за счет внедрения новых способов защиты.

По оценке специалистов ВТБ, в первую неделю марта число атак и звонков от мошенников сократилось. При этом банк совершенствует технологии защиты средств своих клиентов. Это позволило ВТБ обезопасить их более чем от 350 тыс. атак злоумышленников с начала 2022 года. Это в 2,5 раза превышает показатель за январь-февраль 2021 года. С начала года объем спасенных средств клиентов составил 4 млрд рублей — вдвое больше, чем год назад.

Эксперты ВТБ по финансовой безопасности рекомендуют в нынешней ситуации быть максимально бдительными и получать всю необходимую информацию о своих счетах и переводах только из официальных источников банка. Сегодня наиболее актуальной тактикой мошенников становятся звонки, якобы нацеленные на «защиту средств клиентов». Злоумышленники предлагают переводы средств на «безопасные» счета, заверяя, что для переводов с них доступен SWIFT, или инвестиции в валюту через «банки-партнеры» с доступом к валютным операциям и без комиссий.

ВТБ напоминает, что отключение от системы SWIFT не повлияет на обслуживание клиентов на территории страны. Все операции будут обрабатываться внутри России посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС. Также это никак не отразится на вкладчиках – банковские депозиты надежно защищены государством. ВТБ напоминает пользователям не сообщать третьим лицам свои персональные данные и информацию по банковской карте, включая пароли и СМС-коды от ВТБ Онлайн.

Сотрудники банка никогда не станут запрашивать такие сведения, а также не станут предлагать перевести денежные средства на «безопасный счет». Также для защиты своих средств советуем не отвечать на незнакомые номера и при любых сомнениях в собеседнике сразу прервать коммуникацию и самостоятельно перезвонить или написать в банк. При оплате картой следует пользоваться только проверенными сайтами, а также внимательно проверять ссылки, прежде чем перейти по ним. Одним из приоритетных направлений для ВТБ остается безопасность средств клиентов. Поэтому банк постоянно совершенствует способы защиты клиентов и внедряет передовые технологии для сохранения их средств.