ВТБ запустит специальную ипотечную программу для сотрудников «КАМАЗа»

Фото: пресс-службы ВТБ

ВТБ и ГК «КАМАЗ» в рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования. Банк запустит специальную программу, в рамках которой сотрудники корпорации смогут купить жилье на льготных условиях. Дисконт к ставке по ипотеке будет доступен по базовым продуктам ВТБ и программам с господдержкой на первые несколько лет или весь срок обслуживания договора.

Свои подписи под соглашением поставили заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков и заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО «КАМАЗ» Андрей Максимов. Наряду со сниженной ставкой по ипотеке, документ также предполагает предоставление сотрудникам корпорации скидок на покупку жилья у ведущих застройщиков города Набережные Челны — партнеров банка.

«Поддержка системообразующих предприятий — один из важнейших аспектов экономической устойчивости государства, поэтому ВТБ остается стратегическим партнером крупнейших корпораций. Среди них особое место занимает ГК «КАМАЗ». С корпорацией нас связывает многолетнее сотрудничество по зарплатному проекту, спонсорству команды «КАМАЗ-мастер» и в других сферах. Новая совместная программа поддержит специалистов автомобильной отрасли: помимо сниженной ставки по ипотеке, им будут доступны дисконты на объекты нескольких ведущих застройщиков республики Татарстан. Это позволит повысить привлекательность ГК «КАМАЗ» как работодателя и будет способствовать развитию ее кадрового потенциала», — сказал Георгий Горшков.

«Специальная ипотечная программа — это синергия материальной поддержки и нематериального стимулирования сотрудников. В результате сотрудничества формируется союз, из которого каждая из сторон выносит положительные для себя моменты. ПАО «КАМАЗ» как работодатель закрепляет сотрудников со стажем и привлекает молодёжный кластер. Сотрудники ПАО «КАМАЗ» решают жилищный вопрос при материальной поддержке работодателя. Банк ВТБ расширяет круг лояльно настроенных клиентов в лице сотрудников ПАО «КАМАЗ», – отметил Андрей Максимов.