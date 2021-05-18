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Ру Тат
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18 мая 2021  16:10
Розалия Хайруллина

ВТБ запустил выдачу цифровых налоговых гарантий для крупного бизнеса

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ВТБ начал выдавать электронные налоговые гарантии клиентам из сегмента крупного бизнеса. Этот сервис позволяет корпоративным клиентам ВТБ существенно ускорить подачу документов в ФНС и возмещение уплаченных налогов. Ранее ВТБ запустил сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам среднего и малого бизнеса.


Электронная налоговая гарантия подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается клиенту через Систему дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес-онлайн» для дальнейшего направления по каналам электронного документооборота в налоговые органы.


«Приоритет ВТБ в рамках реализации технологической трансформации – создание максимально удобных и безопасных сервисов для клиентов. Одна из важнейших задач – создание цифровых решений для ускорения рутинных процессов и выделения времени для решения стратегических задач для корпоративных клиентов. Сервис по выдаче электронных банковских гарантий клиентам из крупного корпоративного бизнеса – еще один шаг в этом направлении. Технологические решения сервиса  не только позволили клиентам ускорить возмещение уплаченных налогов, но и вывели на новый уровень безопасность процесса за счет повышения надежности системы», - заявил заместить президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.


«Приоритетом нашего банка является развитие цифровых процессов и сокращение бумажного документооборота, поэтому запуск электронных налоговых гарантий – это еще одно новое технологическое решение, которое будет востребовано среди клиентов крупного бизнеса. В дальнейшем мы планируем масштабировать цифровизацию проектов и полностью перевести документарный бизнес в диджитал-пространство», — прокомментировал начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев.


ВТБ продолжает активно развивать цифровые сервисы по документарным операциям: в декабре Банк ВТБ первым в России выдал цифровую банковскую гарантию в режиме промышленной эксплуатации российской блокчейн-платформы Мастерчейн – первой сертифицированной блокчейн-платформы, использующей средства криптографической защиты информации.
 

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