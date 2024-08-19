ВТБ запустил торговлю в нерабочие дни

Розничный брокер ВТБ предоставил клиентам возможность торговать в выходные и праздничные дни. Заявки исполняются на внебиржевом рынке с 10:00 до 19:00 по московскому времени, торговать можно и на брокерском счете, и на ИИС.

На первом этапе сделки в нерабочее время можно проводить с паями крупнейшего биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» (LQDT) в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». Выбор неслучаен – в период высокой ключевой ставки такие фонды приносят хорошую доходность, поэтому сейчас они особенно интересны инвесторам. Со временем список инструментов будет расширен.

Торги в нерабочие дни проходят по принципу «лучшая цена по рынку». Это значит, что инвестор покупает и продает финансовые инструменты по текущей цене - встречного предложения от потенциального контрагента, поэтому заявка исполняется максимально быстро. Расчеты по сделкам проводятся в первый рабочий день после выходных и праздников.

Также в выходные и праздничные дни с 7:00 до 18:30 мск можно выводить собственные денежные средства с брокерского счета на счет в банке ВТБ в разных валютах.

«Мы постоянно работаем над улучшением условий для наших клиентов и расширяем их возможности. Думаю, торговля в выходные и праздники будет особенно интересна тем инвесторам, кто занят на работе и не успевает совершать сделки в течение рабочего дня или же для кого важно вдумчиво подходить к процессу инвестирования. Рассчитываем, что новый функционал позволит привлечь новых клиентов – тех, кто ранее не занимался инвестициями из-за высокой загруженности на неделе», – отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.