ВТБ запускает банковскую карту для геймеров

ВТБ запускает дебетовую карту с лимитированным дизайном, разработанную специально для киберспортсменов и клиентов, увлекающихся играми. Пользователи получат повышенный кешбэк на популярные категории и приветственный бонус в виде игровой валюты Standoff 2. Ожидается, что за период проведения турниров Standoff, где ВТБ выступает спонсором, карту оформят более 70 тысяч клиентов.

Гейминг-индустрия в России стремительно развивается: результаты открытого исследования показывают, что спрос пользователей на видеоигры и технику до 2030 года будет расти на 5-7% ежегодно. Российские банки активно реагируют на растущий интерес к киберспорту и видеоиграм, создавая банковские продукты, направленные на любителей компьютерных игр и молодежи. Специально для этой аудитории ВТБ выпустил дебетовую геймерскую карту с уникальным дизайном.

Выпуск и обслуживание карты для клиентов бесплатны. Помимо уникального дизайна со световым эффектом, новые клиенты смогут получать повышенный кешбэк в категории «Цифровые сервисы». Также при оформлении карты поклонники игры Standoff 2 получат приветственный бонус - 1000 единиц игровой валюты.

Геймерская карта доступна детям от 6 лет, она оформляется как дополнительная и привязывается к родительскому счету. С 14 лет ребенку можно открыть отдельный счет и оформить именную карту.

«Аудитория геймеров растет с каждым годом: по открытым данным, в видеоигры ежедневно играют более половины россиян. Банки, реагируя на эту тенденцию, создают специальные предложения для геймеров, которые дают возможности не только управлять деньгами, но и получать дополнительные привилегии, такие как кешбэк или скидки на популярные товары. Это позволяет клиентам дополнительно «прокачать» свои финансовые навыки, а банкам - завоевать новую аудиторию, с которой можно выстраивать долгосрочные отношения. Это как в игре, где важно не только проходить уровни, но и находить единомышленников для совместных побед», - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Ранее ВТБ запустил возможность оплаты популярных онлайн-игр без комиссии в ВТБ Онлайн. Пользователи могут выбрать игру и оплатить ее своей картой за несколько минут.