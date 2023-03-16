ВТБ выяснил, кто в Поволжье чаще открывает вклады

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Приволжском федеральном округе. Мужчины пенсионного возраста более склонны к накоплениям и предпочитают классические вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,2 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят мужчины от 30 до 40 лет, средний остаток по счету — 90 тыс. рублей.



В 2022 году почти 1,3 млн жителей регионов Поволжья держали свои сбережения на депозитах и накопительных счетах ВТБ. Наибольшей популярностью — как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств — вклады пользуются в Нижегородской и Самарской областях, а накопительные счета чаще остальных открывают клиенты в Самарской области и Татарстане. Число вкладчиков за год выросло на 65%, пользователей накопительных счетов — на треть.



Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть денег разместили вкладчики в возрасте 50–59 лет, около 20% — 40–49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: они открыли в прошлом году 63% от общего числа вкладов. Однако наибольшими суммами располагают представители мужского пола: 58% средств на депозитах разместили мужчины, вклады женщин составили 42%.



Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, на него приходится половина от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% — на среднесрочных.



Средний размер депозита жителя ПФО составил 1,26 млн рублей, но этот показатель отличается в разных возрастных группах. Наибольшие суммы размещают вкладчики в 50–65 лет — средний чек превысил 1,5 млн рублей. Меньше остальных размер депозита у клиентов до 40 лет — в среднем по 900 тыс. рублей. Среди регионов округа по «среднему чеку» лидирует Чувашия, жители которой размещают на вклады по 1,7 млн рублей.



На накопительных счетах клиенты из регионов Поволжья в среднем хранят около 90 тыс. рублей. Наибольшую сумму держат на счетах-копилках нижегородские клиенты — примерно по 120 тыс. рублей. Такие счета чаще выбирают клиентки банка (54% от числа пользователей), но по объему остатка доли мужчин и женщин примерно равны. По числу открытых накопительных счетов лидирует группа клиентов 30–40 лет — они открывали каждый четвертый счет, а по объему на остатках — в возрасте от 40 до 50 лет (на них приходится треть от всех размещенных денег).



Татарстанский вкладчик хранит на вкладе больше, чем в среднем по Поволжью, — около 1,5 млн рублей. Две трети сбережений лежат на депозитах мужчин, при этом две трети клиентов-вкладчиков — женского пола. Счета-копилки жительницы Татарстана используют чаще и держат на них больше средств, чем мужчины. Количество открытых вкладов в республике увеличилось сразу на 75% за год, интерес к накопительным инструментам — на 30%.



«За прошедший год мы увидели, что финансовая грамотность жителей Татарстана растет и клиенты диверсифицируют портфель сбережений, предпочитая хранить крупные суммы на депозитах, а для текущих нужд использовать накопительные счета. По-прежнему люди старшего возраста остаются более склонными к накоплениям, чем молодежь. Пенсионеры относятся строже к бюджету и рассчитывают свои повседневные траты, откладывая средства в пользу своих детей и внуков», — заметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.



Чаще всего жители регионов ПФО открывают вклады и накопительные счета онлайн — 70%, за год доля дистанционного формата увеличилась на 5 процентных пунктов.