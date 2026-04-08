ВТБ выяснил, кто переходит на автоУСН в 2026 году

ВТБ проанализировал состав клиентов малого бизнеса, перешедших на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (автоУСН) в 2026 году. За этот период банк зафиксировал десятикратный рост числа предпринимателей на автоУСН.

С начала года на специальный налоговый режим перешли более 75 тыс. новых и действующих клиентов малого бизнеса банка. По данным банка, индивидуальные предприниматели выбирают его в два раза чаще, чем общества с ограниченной ответственностью (ООО). Более чем в половине случаев в штате клиента один сотрудник.

30% представителей малого бизнеса на автоУСН работают в торговле (рознице и опте), 23% – владельцы кафе, салонов красоты, автосервисов и других предприятий сферы услуг. Еще 12% предпринимателей ведут бизнес, связанный со строительством и недвижимостью.

По активности регионов лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Краснодарский край, Республика Татарстан, Крым и город Севастополь, а также Ростовская область.

«По нашим оценкам, автоУСН потенциально подходит для 70% представителей малого бизнеса. Для них он становится эффективным инструментом, который решает две ключевые задачи: обеспечивает оптимизацию фискальной нагрузки и помогает перенаправить ресурсы с административных задач на развитие бизнеса. Ожидаем, что сформировавшийся тренд по переходу клиентов на этот налоговый режим продолжится», – отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

АвтоУСН – специальный налоговый режим, в рамках которого отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. Ставка налога составляет 8% для объекта налогообложения «Доходы» и 20% для объекта налогообложения «Доходы минус расходы». На автоАУСН не нужно платить обязательные страховые взносы за себя и сотрудников.

Для применения автоУСН необходимо выполнение определенных условий, в частности, численность работников должна быть не более пяти человек, а доход не должен превышать 60 млн рублей.