ВТБ: Выдачи ипотеки в России за 10 месяцев выросли на 23%

По предварительным оценкам ВТБ, объем ипотечных выдач в России по итогам десяти месяцев составил около 3,8 трлн рублей. Показатель превышает результат аналогичного периода 2025 года на 23%.

В октябре рынок жилищного кредитования ожидаемо «остудился» после ажиотажа предыдущего месяца на фоне изменений условий семейной госпрограммы. Объем выдач за октябрь эксперты банка оценивают в 308 млрд рублей. Для сравнения: в сентябре общерыночные продажи ипотеки превысили 617 млрд рублей, а годом ранее в октябре – приблизительно 484 млрд рублей.

Структурные сдвиги на рынке повлияли на распределении долей программ. По итогам октября доля семейной ипотеки на рынке снизилась примерно до 30% против 65% в сентябре, а доля госпрограмм в целом сократилась до 47% с 71% месяцем ранее.

«Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на семейную ипотеку в сентябре. Фундаментальные факторы остаются положительными: по итогам года ждем прироста рынка на уровне 7,5% к показателю 2025 года. Главный драйвер – рыночная ипотека. Прогнозируем объем выдач по ней на уровне около 2,1 трлн рублей – это будет более чем вдвое выше результата прошлого года», – отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.