ВТБ выбирает имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ запускает в соцсетях голосование по выбору имени котёнка дальневосточного леопарда. Это третий дикий котёнок из семьи кошки Герды, которая обитает в национальном парке «Земля леопарда» (Владивосток).

Самые большие дикие кошки планеты ведут скрытный образ жизни и крайне редко выходят к человеку, поэтому учёные долгое время не могли определить пол третьего котёнка. Вычислить молодого зверя удалось фотоловушке – на видео кошка прогуливалась по берегу Амурского залива недалеко от полуострова Песчаный. Специалисты смогли определить, что это мальчик около двух лет. Эти места богаты добычей, поэтому попавший в кадр зверь выглядит здоровым и явно не испытывает проблем с охотой и пропитанием.

«Банк символически опекает дальневосточных леопардов несколько лет. За это время мы провели три открытых конкурса, выбирая имена для редких кошек – мамы Герды и двух её котят. Третий котёнок прятался и попался на фотоловушку недавно. В этот раз при выборе имени мы вовлекли ИТ-команду банка. Ждём, какой из предложенных ею вариантов предпочтет аудитория соцсетей и конференции Data Fusion 2026, где также можно будет проголосовать за наиболее понравившееся имя», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

ВТБ предлагает на выбор пять имен:

Дион: производное от Диониса – имени древнегреческого бога природы, жизненной силы, инстинктов и преображения. В мифах Дионис обладал даром видеть скрытое и распознавать истинную суть вещей. Сейчас в этом часто помогают ИИ-ассистенты;

Фьюжн: имя, в котором сплелись технологии и дикая природа;

Верн: имя отсылает к Владимиру Вернадскому – естествоиспытателю и создателю учения о ноосфере, которая объединяет интеллект и природу в единую систему;

Космик: в память об основателе русского космизма и философе Николае Фёдорове, который считал, что человечество призвано не покорять природу, а мудро регулировать её, восстанавливая утраченное и сохраняя жизнь во всех формах;

Прометей: мифический титан даровал людям огонь – символ передачи знаний и возможности прогресса.

Проголосовать за самое удачное имя можно с 7 до 9 апреля включительно в ВК-сообществе Data Fusion, а 8 и 9 апреля – ещё и на площадке конференции Data Fusion 2026 в Москве (кластер «Ломоносов»). Итоги подведут 10 апреля в официальных сообществах ВТБ в социальных медиа.

Банк с 2023 г. поддерживает нацпарк «Земля леопарда» и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и третий котёнок, имя для которого выберут открытым голосованием.

Справка

Дальневосточный леопард – самая редкая большая кошка планеты. В начале 2000-х в мире насчитывалось около 35 диких особей. Зверь находится на грани исчезновения. Создание нацпарка «Земля леопарда» (Владивосток) и его эффективная работа позволили предотвратить исчезновение хищника и увеличить популяцию. Охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение населения стали основой трехкратного роста численности животных. По последним данным, на «Земле леопарда» отмечено более 120 леопардов. За время исследований не зафиксировано случаев неспровоцированного нападения этого животного на человека.

Сохранение и развитие заповедных территорий – одно из ключевых направлений экологической повестки банка. Бережное отношение к природе и сохранение биоразнообразия России рассматриваются как вклад в здоровье и благополучие будущих поколений. С 2014 г. банк сотрудничает с крупнейшими заповедниками Приморья и Камчатки: АНО «Амурский тигр» (с 2014 г.) и Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник (с 2020 г.), ФГБУ «Земля леопарда» (с 2023 г.). ВТБ носит титул хранителя леопарда, под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов. С 2025 г. ВТБ поддерживает «Фонд защитников природы».

Конференция Data Fusion – ежегодный форум по анализу данных и искусственному интеллекту, площадка для диалога бизнеса, науки и государства. В 2026 году пройдёт 8-9 апреля в Москве в инновационном кластере «Ломоносов». ВТБ выступает соучредителем премии «Научный прорыв года в ИИ» в рамках конференции совместно с Институтом ИИ МГУ. Награждаются исследователи за новые алгоритмы, методы оптимизации и архитектуры нейросетей.