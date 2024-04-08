С 8 апреля ВТБ возобновляет выдачу IT-ипотеки. Заёмщики могут оформить кредиты на прежних условиях: ставка составляет 5% годовых на весь срок договора, а минимальный первый взнос - 20,1% от стоимости недвижимости. За счет сотрудничества ВТБ с партнерами-застройщиками клиенты банка могут воспользоваться увеличенной до 30 млн рублей суммой кредита.

«IT-ипотека сразу превратилась в очень популярный инструмент для покупки нового жилья у сотрудников сферы информационных технологий, что особенно важно для стратегического развития нашей экономики. За два года 11 тысяч айтишников оформили у нас ипотеку на 110 млрд рублей, кстати, средний чек по ней выше, чем по другим госпрограммам. Ажиотажный спрос мы почувствовали в марте, когда лимиты у других банков закончились, поэтому приложили максимум усилий, чтобы обработать все заявки и возобновить выдачи максимально быстро - сразу после решения правительства выделить дополнительное финансирование», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Оформить IT-ипотеку могут сотрудники аккредитованных Минцифры РФ компаний в возрасте от 18 до 50 лет включительно. Для заемщиков в возрасте от 36 до 50 лет установлены требования к ежемесячному доходу: в городах-миллионниках (за исключением Москвы) он должен составлять не менее 120 тысяч рублей, в остальных - 70 тысяч. В столице минимальная зарплата для получения льготного кредита такими клиентами составляет 150 тысяч рублей в месяц. Получить кредит по IT-ипотеке возможно на покупку квартир, таунхаусов и домов от юридического лица, а также на индивидуальное жилищное строительство силами подрядной организации.

В ВТБ при покупке недвижимости в регионах-миллионниках заемщики могут получить на льготных условиях до 30 млн рублей, в остальных – до 15 млн. Значительно расширить возможности IT-специалистов позволяет сотрудничество банка с партнерами-застройщиками, которые субсидируют ставку клиенту в случае, если максимальная сумма его кредита превышает установленные правительством лимиты.