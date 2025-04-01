ВТБ вновь снижает ставки по ипотеке

ВТБ с 1 апреля вновь корректирует условия рыночных ипотечных программ. Снижение ставок составит 1,1–1,6 процентного пункта.

Согласно новым условиям, кредиты на покупку квартир и апартаментов будут доступны от 26,7% годовых, при получении средств на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Минимальные ставки доступны клиентам при условии оформления комплексного страхования, подтверждения дохода и не зависят от размера первого взноса.

За последний месяц ВТБ существенно смягчил условия по ипотеке. Банк снизил ставки по рыночным ипотечным программам, по комбинированной ипотеке, в том числе на индивидуальное жилищное строительство, а также пересмотрел требования к первому взносу, уменьшив его до 20% для зарплатных клиентов и до 30% – для остальных. Кроме того, ВТБ возобновил ипотеку без документального подтверждения доходов, в том числе в рамках программ с государственной поддержкой.

Рыночная ипотека с 1 апреля

Для ставки 26,70% полная стоимость кредита (новостройка (квартира, таунхаус)) – 27,849% – 29,948%.

Ставка 26,70% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, при первом взносе от 30,1% и с учетом дисконта за перевод заработной платы в банк ВТБ и при сумме кредита более 25 млн рублей для Москвы и МО, Санкт-Петербурга и ЛО или более 10 млн рублей для других регионов. Условия применения дисконта: в течение трех месяцев с даты заключения кредитного договора должно произойти первое зачисление от работодателя на сумму более 400 рублей. В противном случае ставка по ипотеке увеличится на 0,9 процентных пункта.

Программа на покупку строящегося и готового жилья.

Сумма кредита – до 100 млн рублей. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от одного года до 30 лет.

Условия действительны с 1 апреля 2025 года до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Для ставки 27,4% (ИЖС) полная стоимость кредита 28,556% – 31,365%.

Ставка 27,40% годовых действует при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, первом взносе от 30,1% для действующих зарплатных клиентов банка ВТБ.

Программа на строительство жилого дома силами подрядных или строительных организаций, аккредитованных банком.

Сумма кредита – до 60 млн рублей. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от одного года до 30 лет.

Условия действительны с 1 апреля 2025 года до даты изменения банком условий кредитования.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте vtb.ru.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик при наличии) соответствует требованиям банка и предоставил полный пакет необходимых документов.