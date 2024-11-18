ВТБ вдвое снизил стоимость обслуживания для бизнеса

ВТБ запустил специальное предложение для клиентов среднего и малого бизнеса «Две недели суперскидок». Юрлица и индивидуальные предприниматели при открытии первого расчетного счета в банке могут получить скидку 50% на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) на 12 месяцев, а также улучшенные условия по депозитам.

Чтобы получить годовую скидку 50% на РКО, нужно подать заявку на открытие расчетного счета в ВТБ с 18 ноября по 1 декабря 2024 года и подключить пакеты услуг «Самое важное» или «Все включено» до 8 декабря. В состав этих пакетов входят все необходимые инструменты для растущего бизнеса – обслуживание счета, мобильный и интернет-банк, внесение и снятие наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карт, платежи клиентам ВТБ и других банков. Переводы внутри ВТБ и переводы со счета ИП на свои счета и карты физического лица – бесплатные и безлимитные без дополнительных условий. Также клиентам предоставляется годовая скидка 50% на дополнительную опцию «Платежи плюс», которая позволяет увеличить входящее в пакет количество переводов в другие банки.

ВТБ также предлагает всем новым клиентам повышенные ставки по депозитам и неснижаемым остаткам на счете (НСО). Надбавка до 0,6% действует при размещении средств от 10 млн рублей на любой срок. Для получения дополнительного дохода от размещения небольших сумм в ВТБ действует линейка продуктов «Лайт» – «НСО Лайт» и «Овернайт Лайт». Они обеспечивают начисление процентов на сумму от 50 тыс. рублей.

«В конце года деловая активность во многих сферах бизнеса возрастает, и мы подготовили специальное предложение для предпринимателей, открывающих свой первый счет в ВТБ. Они могут не только сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании, но и получить дополнительный доход от размещения временно свободных средств. Это поможет постепенно создавать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов или для будущего роста», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ подготовил бонусы и для действующих клиентов. Участникам программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ» предоставляется скидка на действующий пакет услуг. Участники уровня «Профи» получают скидку 30% на оплату одного месяца обслуживания, уровня «Мастер» – 50%, уровня «Легенда» – месяц обслуживания в подарок.

Предложение действует для ИП и ЮЛ, подавших заявку на открытие первого расчетного счета в банке ВТБ (ПАО) в период с 18.11.2024 по 01.12.2024, открывших расчетный счет и подключивших пакет услуг в срок по 08.12.2024 г. В указанный период предоставляется скидка 50% на срок 12 месяцев при подключении пакетов услуг «Самое важное» или «Все включено». Также при подключении пакетов услуг «Самое важное» или «Все включено» клиентам доступно подключение дополнительной опции «Платежи плюс» с аналогичной скидкой 50% на 12 месяцев. Скидка на дополнительную опцию «Платежи плюс» распространяются при одновременном подключении пакета услуг «Самое важное» или «Все включено» с периодом оплаты 1 месяц при открытии первого расчетного счета. Повышенные ставки по депозитам и НСО: предложение действует для ИП и ЮЛ, открывших первый расчетный счет в банке ВТБ (ПАО). Приветственные надбавки к типовым ставкам от 0,3% до 0,6% годовых действуют для новых клиентов при оформлении депозитов и неснижаемых остатков (НСО) на сумму от 10 млн рублей в течение 30 дней с даты открытия расчетного счета. Повышенная ставка может быть установлена на любой срок размещения средств. Размер приветственной надбавки к типовым ставкам по депозитам и НСО зависит от суммы и действует на депозиты и НСО в рублях РФ. Начисление процентов по депозитам и НСО при размещении от 50 000 рублей: предложение предоставляется клиентам, открывшим в Банке ВТБ (ПАО) первый банковский счет в рублях РФ. Клиент может оформить продукты «Овернайт Лайт» или «НСО Лайт» с минимальной суммой 50 тыс. рублей в течение 365 дней с даты открытия первого банковского счета. После истечения данного срока минимальная сумма привлечения составляет 1 млн рублей.