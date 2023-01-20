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Ру Тат
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Экономика
20 января 2023  10:38

ВТБ в Татарстане выдал первую ипотеку по обновленной семейной ипотеке

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ВТБ в Республике Татарстан провел первую сделку по обновленным условиям государственной программы «Семейная ипотека». Семья сотрудника Казанского порохового завода с двумя детьми приобрела однокомнатную квартиру в жилом комплексе на территории Зеленодольска. 
 
«Льготные ипотечные программы остаются ключевыми инструментами поддержки семей, в том числе и многодетных. По итогам 2022 года доля выдач по госпрограммам в Татарстане превысила 40% в общем объеме наших ипотечных продаж. С обновлением условий семейная ипотека стала доступной еще большему числу татарстанских заемщиков, которые с помощью льготных займов смогут решить квартирный вопрос с меньшей финансовой нагрузкой», — отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент банка Марьям Давлетшина.

#втб #Ипотека
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