ВТБ в Татарстане в 2,5 раза увеличил объем сделок рефинансирования семейной ипотеки

С начала года ВТБ в Татарстане рефинансировал по программе семейной ипотеки более 90 кредитов на сумму около 200 млн рублей, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2021 года. В целом по России в январе-апреле более 2 тысяч заемщиков перевели свои жилищные кредиты в ВТБ, общий объем выдач вырос почти в 4 раза и превысил 6 млрд рублей.

Наибольшая активность клиентов наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 2,6 млрд рублей. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленобласть (860 млн рублей). В топ-5 регионов по объему сделок, кроме Республики Татарстан, также вошли Нижегородская (186 млн) и Новосибирская области (158 млн).

«Несмотря на повышенный уровень ипотечных ставок на рынке, у заемщиков по-прежнему остается возможность рефинансировать свою ипотеку — в рамках „семейной“ программы. Важно, что эта государственная мера действует для клиентов, у которых недавно появился ребенок. Обычно в этот период родители несут дополнительные расходы, поэтому вопрос сохранения семейного бюджета для них особенно актуален. Считаем, что на фоне текущих событий наша задача как банка — усилить помощь социально значимым категориям населения и применять все возможности для снижения их финансовой нагрузки», — прокомментировал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Кредит на покупку жилья в рамках семейной ипотеки в ВТБ доступен по ставке на 0,3 п.п. ниже установленного правительством уровня — от 5,7% (от 4,7% в ДФО). Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. В случае рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов ставка составит 6% (5% в ДФО).

Общий объем выдач по семейной ипотеке в ВТБ с начала года приблизился к 90 млрд рублей и почти в восемь раз превысил результат за аналогичный период 2021 года. Программой воспользовались уже около 18 тысяч заемщиков.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.