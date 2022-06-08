ВТБ в Татарстане увеличил выдачу ипотеки на 20% в мае

По итогам мая татарстанские заемщики оформили в ВТБ порядка 400 жилищных кредитов на сумму 1,7 млрд рублей, что практически на 20% превышает результат апреля. Увеличение выдач произошло и по государственным, и по стандартным программам.

Наиболее существенный прирост продаж в мае наблюдался по стандартным программам банка, где выдачи кредитов по сравнению с апрелем выросли в 2,5 раза. На первичном рынке объем продаж ипотеки ВТБ вырос в пределах 10%.

По итогам пяти месяцев этого года банк выдал 4,2 тыс. жилищных кредитов более чем на 15,5 млрд рублей. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему выданной ипотеки.



В целом по России по итогам мая российские заемщики оформили в ВТБ более 8,6 тысяч жилищных кредитов на 48 млрд рублей, что на 40% превышает результат апреля. За пять месяцев банк выдал свыше 82 тысяч жилищных кредитов более чем на 355 млрд рублей.



«После апрельского снижения спроса на жилищные кредиты в мае мы фиксируем его восстановление. Поэтапное снижение регулятором ключевой ставки и последовавшее за ним улучшение условий по кредитам позволили клиентам реализовать отложенный спрос и провести сделки, поставленные на паузу. Развитый рынок жилой недвижимости Татарстана с широким выбором вариантов квартир и совместные программы банка с застройщиками также стимулируют спрос заемщиков. Кроме того, расширилась линейка льготных программ - в мае стартовала ипотека для IT-специалистов. Все это позволило нам в мае нарастить продажи и по итогам 5 месяцев войти в тройку регионов присутствия ВТБ по объёмам выдач», — прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент ВТБ Марьям Давлетшина.



ВТБ корректировал условия собственных ипотечных программ 30 мая. Банк снизил базовую ставку синхронно движению ключевой на 3 п.п. В настоящее время оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,9% годовых. Ценовые параметры действуют как для новостроек, так и вторичного рынка.

Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

В рамках ипотеки с господдержкой заемщикам банка доступен кредит от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. «Семейную ипотеку» в ВТБ возможно оформить от 5,7%. При этом банк увеличил максимальную сумму по двум этим программам. Для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она теперь составляет 30 млн рублей, для остальных регионов РФ – 15 млн рублей. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика.

Также ВТБ принимает активное участие в новой программе госсубсидирования, направленной на поддержку сотрудников российских IT-компаний. Банк выдает кредиты по ней от 4,7%. Максимальная сумма ипотеки по программе достигает 18 млн рублей для приобретения жилья в регионах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных.

