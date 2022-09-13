ВТБ в Татарстане увеличил выдачи ипотеки на 18%

ВТБ в Республике Татарстан в августе предоставил жителям региона около 800 ипотечных кредитов на общую сумму 3,5 млрд рублей, на 18% превысив июльский показатель. Ипотечные продажи банка в республике демонстрируют уверенный рост пятый месяц подряд. Больше половины августовских выдач – 1,9 млрд рублей – приходится на льготные программы. Всего за 8 месяцев ВТБ выдал татарстанцам 6,2 тысяч кредитов на 24,6 млрд рублей.

Одним из заметных трендов августа стал рост спроса жителей Татарстана на «семейную» ипотеку сразу на 40% к объему июльских выдач. С запуском собственной программы для многодетных семей только за август ВТБ заключил в рамках «семейной» ипотеки 145 сделок, общая сумма выдач превысила 800 млн рублей. По основной ипотечной госпрограмме за последний летний месяц татарстанские заемщики оформили в ВТБ сделки почти на 1,1 млрд рублей.

В целом по России клиенты ВТБ за восемь месяцев оформили 130 тысяч жилищных кредитов на 592 млрд рублей. Ипотечный портфель банка с начала года вырос на 10%, до 2,89 трлн рублей. В августе заемщики провели 17,5 тысяч сделок на 83 млрд рублей – в целом по банку этот показатель растет пятый месяц подряд.

«Ипотечный рынок Татарстана подтверждает общероссийскую тенденцию: объемы выдачи ипотеки растут уже несколько месяцев подряд. Темпы роста ускоряет обновление льготных программ для семей, а также снижение ставок по базовым банковским продуктам. В летние месяцы начал восстановление спрос клиентов на приобретение жилья на вторичном рынке. Мы видим, что ипотека постепенно возвращается к выравниванию спроса нового и вторичного жилья», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.