ВТБ в Татарстане утроил выдачу кредитов наличными в апреле

В апреле ВТБ в Татарстане предоставил жителям республики 3,5 тысячи кредитов наличными на сумму 3 млрд рублей, что в три раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. В целом в России ВТБ выдал 150 тысяч кредитов наличными на 122 млрд рублей, что стало рекордным показателем для банка за всю историю и в три раза превышает результат апреля 2020 года.

Всего с начала текущего года клиенты ВТБ в Татарстане оформили около 8 тысяч потребительских кредитов на 6,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в январе-апреле 2020 года. В России объем выданных кредитов наличными за первые четыре месяца года увеличился на 75%, достигнув 420 млрд рублей. Общее количество займов составило 500 тысяч. Портфель в данном сегменте превысил 1,6 трлн рублей, рост с начала года — на 9%.

«В апреле выдачи кредитов в России оказались на рекордном за несколько лет уровне. Продолжается отложенный спрос после ограничений прошлого сезона, банки предлагают выгодные условия кредитования, а население реагирует на повышение ключевой ставки со стороны Банка России, ожидая аналогичных изменений со стороны коммерческих банков. ВТБ на сегодняшний день сохраняет условия по своим кредитам наличными без изменений, и мы ожидаем, что рост спроса на заемные средства продолжится, что позволит нам на четверть увеличить объем кредитования по итогам этого года. Все больше клиентов оформляют кредиты через цифровые каналы, поэтому мы уделяем внимание удобству и скорости процесса одобрения и выдачи кредита, что и дает возможность ВТБ расти быстрее рынка», — отметил Евгений Благинин, руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

В ВТБ можно получить кредит наличными в размере от 50 тысяч до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страховки. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.