ВТБ в Татарстане нарастил выдачу кредитов наличными до 1 млрд рублей в июле

Клиенты ВТБ в Татарстане увеличили спрос на розничные кредиты в июле до 1 млрд рублей, что на 10% превышает результат июня. Всего с начала года розничные клиенты ВТБ оформили 12 тыс. кредитов на 6,5 млрд рублей.

«Продажи займов для физлиц растут четыре месяца подряд. Число сделок по ним оказалось сопоставимым с рекордным в этом году февралем, когда рынок переживал ажиотажный спрос перед резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ. По нашим оценкам, с учетом снижения ставок и сезонного фактора рост спрос на кредиты наличными будет расти. Мы запустили программу рефинансирования кредитов и отмечаем в августе рост заявок на уменьшение платежной нагрузки. Также большой популярностью у заемщиков пользуется беззалоговый автокредит, который выдается на цели приобретения автомобиля, заявку на него можно подать в любом офисе банка», — сообщила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов наличными, что позволяет заемщикам снизить свою платежную нагрузку в полтора-два раза. Ставка по продукту на сумму от 30 тыс. до 7 млн рублей составит от 5,4% с учетом дисконта при подаче заявки онлайн и оформления страхования. Воспользоваться программой можно на срок от шести до 84 месяцев.