ВТБ: В следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно

По оценке аналитиков ВТБ, уровень цифровизации сбережений в 2022 году на российском рынке достигнет 75%. Этому будут способствовать развитие инструментов повседневного онлайн-банкинга и технологий удаленной идентификации.

По прогнозам ВТБ, уже по итогам 2021 года в России дистанционно будет открываться порядка 70% вкладов и других сберегательных продуктов. Драйверами цифровых сбережений станет ускоренная банкеризация населения, развитие новых сервисов онлайн-банкинга, интеграция банковских и государственных сервисов на интернет-площадках кредитных учреждений.

Еще одним импульсом могут стать технологии удаленной идентификации, позволяющие сформировать полностью дистанционное банковское обслуживание. На первый план в этом процессе выйдет информационная безопасность клиента и его защищенность перед кибермошенниками.

«Резкое увеличение доли онлайн-сбережений фиксировалось в экстремальных условиях начала пандемии и локдауна. Сейчас процесс цифровизации сберегательных продуктов протекает более плавно, при этом он утратил зависимость от внешних факторов и не прекращается даже при смягчении ограничений. Главным драйвером становится модернизация и оптимизация для пользователей банковских онлайн-сервисов. В рамках стратегии на 100%-ную цифровизацию клиентских сервисов мы постоянно совершенствуем цифровые каналы и стремимся к постоянному наращиванию доли вкладов, открываемых нашими клиентами удаленно. Во многом этому способствует и общий рост интереса к классическим депозитам на фоне резкого роста доходности по ним в четвертом квартале», — комментирует Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ.