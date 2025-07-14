ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в ПФО в 1,3 раза

По данным ВТБ, в июне по сравнению с предыдущим месяцем жители Приволжского федерального округа взяли в 1,3 раза больше ипотечных кредитов. Объем выдач с начала года составил 30,5 млрд рублей. Лидерами по выдачам стали Республика Татарстан (6,1 млрд рублей), Республика Башкортостан (6 млрд рублей) и Пермский край (3,4 млрд рублей). Средний размер ипотечного кредита в ПФО в июне составил – 4,8 млн рублей.

В целом по стране, по предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024-го.

В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января – июня, согласно оценкам ВТБ, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.

Сам ВТБ в июне провел около 9,5 тыс. ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей – это на 38% по числу и на 41% по объему превышает результат мая. Средний размер кредита составил 5,6 млн рублей – на 2% больше, чем месяцем ранее и на 9% – чем в прошлогоднем июне. Всего за первое полугодие россияне получили в ВТБ около 37 тыс. жилищных кредитов более чем на 198 млрд рублей. Как и на рынке, в годовом выражении выдачи ипотеки в банке существенно снизились.