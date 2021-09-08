ВТБ в 2022 году реализует комплексную поддержку льготников

Клиенты ВТБ, имеющие право на государственные выплаты, в 2022 году смогут получить дополнительную поддержку от банка. ВТБ готовит для них комплексное предложение и намерен направить на эти цели сотни миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Московского финансового форума.

Сейчас ВТБ разрабатывает дополнительные меры финансовой поддержки для социально незащищенных категорий клиентов. Результатом станет комплексное предложение для тех, кто получает государственные выплаты на карту банка. Проект стартует в 2022 году.

Чтобы получить дополнительную поддержку от банка, клиентам достаточно будет получать социальные выплаты на карту ВТБ. Часть этих выплат уже сегодня можно перевести на карту банка дистанционно с помощью ВТБ Онлайн в разделе «Госуслуги» или оформив заявление на едином портале государственных услуг.

«ВТБ поддерживает инициативы, направленные на помощь социально незащищенным категориям населения, и разрабатывает дополнительные механизмы их адресной поддержки. В фокусе нашего внимания — льготные категории населения, на финансовую помощь которым мы готовы направить сотни миллионов рублей. В этом году мы поддержали семьи с детьми школьного возраста, осенью запустили спецпредложение для пенсионеров, а в 2022 году представим комплексное предложение для получателей госвыплат», — подчеркнул Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ВТБ стремится максимально упростить процесс получения дополнительных средств от банка: достаточно несколько кликов в ВТБ Онлайн, чтобы, к примеру, перевести зачисление пенсии на карту банка, — и финансовая помощь от ВТБ придет автоматически. «Мы ставим себе цель ускорить и упростить получение выплат всем льготным категориям, и в ближайшей перспективе благодаря проекту „социального казначейства“ цифровой путь получения выплат будет доступен большинству категорий, в том числе родителям с детьми», — добавил он.

Ранее ВТБ поддержал государственные выплаты на детей школьного возраста, начислив им дополнительно 10%, а также предложил родителем бесплатно подключить страхование детей от онкологических заболеваний. На эти меры банк выделил более 600 млн рублей.

В этом году ВТБ также дополнительно начислит 20% от размера единовременной госвыплаты тем, кто до конца октября переведет зачисление пенсии на карту ВТБ.

Кроме того, для тех, кто после 1 июня начал получать пенсию на карту банка, ВТБ будет начислять 7,5% на остаток по текущему счету и дополнительно вернет 10% кешбэком при оплате картой услуг ЖКХ и товаров в аптеках.