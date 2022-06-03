ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до 4 млн рублей

ВТБ увеличил предельный размер беззалогового автокредита до 4 млн рублей. Изменения коснулись получения средств как с подтверждением дохода, так и без него.

«При беззалоговом кредитовании клиент оперативно получает на руки деньги на покупку любой техники. Такой вид финансирования особенно актуален сейчас, когда основная активность автолюбителей сосредоточена на рынке автомобилей с пробегом. При покупке транспорта у физлица решение о сделке важно принимать молниеносно, а на фоне роста стоимости техники требуется бОльшая сумма заёмных средств. Поэтому вслед за улучшением условий по кредитам мы приняли решение увеличить максимально возможный размер финансирования. При этом мы внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности», — прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В рамках программы беззалогового кредитования «Деньги на руки» клиентам доступен кредит без первого взноса сроком до пяти лет. Подтверждение дохода теперь не требуется для суммы кредита до 2 млн рублей, достаточно предъявить только паспорт и водительское удостоверение.

Минимальная ставка составляет 7,6%. Она доступна заемщикам при условии оформления онлайн-заявки, личном страховании, страховании транспортного средства на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель», а также предоставлении в залог машины после ее покупки. Подать заявку по новым условиям клиенты могут на сайте банка, на популярных финансовых маркетплейсах и классифайдах, а также в автосалонах и центрах автокредитования ВТБ.

Ранее на этой неделе ВТБ существенно снизил ставки по всей линейке автокредитования: базовые процентные ставки скорректировались на 2,7 п. п. вслед за движением ключевой ставки. За последние полтора месяца это было уже третьим улучшением условий по автокредитам. В целом их стоимость упала на 8,7 п. п. В настоящее время залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые — от 7,6%. Условия действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.

По оценке экспертов ВТБ, очередной пересмотр ценовых параметров придаст еще больший импульс для развития рынка автокредитования, в особенности в сегменте машин с пробегом. В мае после очередного раунда корректировки ставок банк уже зафиксировал увеличение спроса на автокредиты. Клиенты оформили в 1,5 раза больше заявок, чем в апреле.