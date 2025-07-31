ВТБ улучшил капитал, планирует 500 млрд прибыли по итогам года
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2025 года составила 280,4 млрд руб., что на 1,2% выше показателя за первое полугодие 2024 года, следует из отчетности группы.
Банк повысил прогноз по чистой прибыли в 2025 г. до 500 млрд с 430 млрд руб., а рентабельность капитала – до 17% с февральской оценки в 15%. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок. Это способствует росту чистой процентной маржи и доходов.
«Мы укрепили капитальную базу, в результате чего даже после начисления дивидендов достаточность капитала всех уровней будет выше, чем на начало года. Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, и начавшееся снижение процентных ставок, приводящее к расширению чистой процентной маржи и росту чистых процентных доходов, вместе с лучшей, чем ожидалось ранее, динамикой чистых комиссионных доходов дает нам основания повысить прогноз по чистой прибыли за 2025 год до 500 млрд рублей», – сказал топ-менеджер.
Также банк скорректировал прогноз по росту кредитного портфеля. Теперь банк ожидает, что за год он вырастет менее чем на 5%. Корпоративные кредиты вырастут менее чем на 10% за год, а кредиты гражданам сократятся на 10% и более.
«Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло, – призвал Пьянов. – У меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем равномернее, сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм», – отметил Дмитрий Пьянов.
В обновленный план также заложена среднегодовая ставка 19,1% и курс доллара на конец текущего года в диапазоне ₽86-90.
По словам Дмитрия Пьянова, выплата дивидендов за 2024 год и работа по улучшению структуры прибыли и капитала свидетельствуют о серьезном намерении сделать выплату дивидендов регулярной. По словам топ-менеджера, на фоне выплаты дивидендов торги акциями банка активизировались.
В планы на текущую трехлетку ВТБ заложил и завершение присоединения банков – РНКБ, Почта банка, БМ Банка.
«После этого марафон интеграции, реорганизации, всяких корпоративных действий с учетом моего сегодняшнего понимания и сегодняшней структуры группы может быть завершен», – сказал Пьянов.