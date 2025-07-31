ВТБ улучшил капитал, планирует 500 млрд прибыли по итогам года

Фото: Банк ВТБ (ПАО)

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2025 года составила 280,4 млрд руб., что на 1,2% выше показателя за первое полугодие 2024 года, следует из отчетности группы.

Банк повысил прогноз по чистой прибыли в 2025 г. до 500 млрд с 430 млрд руб., а рентабельность капитала – до 17% с февральской оценки в 15%. По словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, решение связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок. Это способствует росту чистой процентной маржи и доходов.

«Мы укрепили капитальную базу, в результате чего даже после начисления дивидендов достаточность капитала всех уровней будет выше, чем на начало года. Группа ВТБ является основным бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, и начавшееся снижение процентных ставок, приводящее к расширению чистой процентной маржи и росту чистых процентных доходов, вместе с лучшей, чем ожидалось ранее, динамикой чистых комиссионных доходов дает нам основания повысить прогноз по чистой прибыли за 2025 год до 500 млрд рублей», – сказал топ-менеджер.

Также банк скорректировал прогноз по росту кредитного портфеля. Теперь банк ожидает, что за год он вырастет менее чем на 5%. Корпоративные кредиты вырастут менее чем на 10% за год, а кредиты гражданам сократятся на 10% и более.

«Не надо видеть в скромной динамике кредитного портфеля какое-то зло, – призвал Пьянов. – У меня есть четкая теория, которая гласит, что и для группы ВТБ, и для банковского сектора чем медленнее мы растем по кредитному портфелю в период увеличения требований по капиталу, тем равномернее, сбалансированнее и гармоничнее развивается наш организм», – отметил Дмитрий Пьянов.

В обновленный план также заложена среднегодовая ставка 19,1% и курс доллара на конец текущего года в диапазоне ₽86-90.

По словам Дмитрия Пьянова, выплата дивидендов за 2024 год и работа по улучшению структуры прибыли и капитала свидетельствуют о серьезном намерении сделать выплату дивидендов регулярной. По словам топ-менеджера, на фоне выплаты дивидендов торги акциями банка активизировались.

В планы на текущую трехлетку ВТБ заложил и завершение присоединения банков – РНКБ, Почта банка, БМ Банка.

«После этого марафон интеграции, реорганизации, всяких корпоративных действий с учетом моего сегодняшнего понимания и сегодняшней структуры группы может быть завершен», – сказал Пьянов.