ВТБ удвоил выдачу ипотеки на загородные дома

Банк ВТБ фиксирует двойное увеличение выдачи ипотеки на готовые жилые дома. За пять месяцев клиенты кредитной организации оформили больше таких 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 13 млрд рублей. Это примерно в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Средний чек составил примерно 5 млн рублей. Татарстан вошел в топ-3 регионов по объемам ипотеки на загородные дома.

Регионами-лидерами по объему выданных средств в сегменте загородной недвижимости по итогам января-мая стали:

Москва и область — более 3 млрд рублей,

Республика Татарстан — 1,3 млрд,

Ростовская область — около 720 млн,

Новосибирская область — около 530 млн,

Краснодарский край — 520 млн.

Оформить ипотеку на покупку готового частного дома с участком в ВТБ также возможно в рамках «Семейной ипотеки» и «Дальневосточной ипотеки». Условия программ распространяются на приобретение объекта у застройщиков — юридических лиц (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

«Многие наши клиенты стремятся переезжать в более комфортные и просторные дома за городом, отдавая им предпочтение перед стандартными квартирами. Важную роль здесь сыграла модернизация условий кредитования готовых домов: в прошлом году мы снизили размер первого взноса и расширили перечень объектов для покупки. В мае объем выдач кредитов на дома в ВТБ увеличился к апрелю почти на 10%. Полагаем, что летом эта тенденция продолжится, на что может повлиять дальнейшее смягчение условий кредитования и традиционный сезонный спрос», — говорит вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Также фактором роста стало решение банка распространить в начале 2022 года на загородную недвижимость условия ипотеки с господдержкой. Таким образом, клиенты банка могут приобрести на льготных условиях готовый частный дом с земельным участком у застройщика. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей установлен лимит в 12 млн рублей, для остальных регионов — 6 млн рублей. Максимальный срок кредита составляет 30 лет.

Тем временем в эту пятницу, 10 июня, ЦБ РФ в очередной раз объявит свое решение по ключевой ставке. Рынок ждет продолжение тренда на снижение ее уровня. Таким образом, уже в ближайшее время банки в очередной раз смогут обновить свои, в том числе ипотечные программы, предложив еще более низкие процентные ставки.