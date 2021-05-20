ВТБ: туристическая активность в Татарстане в мае оказалась на 40% выше, чем на Новый год

Траты россиян на путешествия и развлечения в Республике Татарстан в первой половине мая, включая праздники, составили почти 140 млн рублей – это на 42% больше, чем в первой половине января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Количество транзакций выросло на четверть. При этом расходы на туризм превысили не только рекордные данные января, но и допандемийные показатели.



Если сравнить траты на внутренний туризм в Татарстане с предыдущими годами, то по итогам первой половины мая они оказались на 16% выше, чем в те же дни в допандемийном 2019 году, и многократно превысили значения мая 2020 года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 24% к январским каникулам нынешнего.



Расходы на татарстанские гостиницы в мае выросли к побившим все рекорды январским праздникам на 62% и превысили за две недели 28 млн рублей. Количество транзакций выросло почти в 1,5 раза. Спрос на гостиницы региона превысил допандемийный уровень мая 2019 на 62% по объему и в два раза по числу операций. Средний чек брони в отеле составляет 10 тыс. рублей.



Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы на авиабилеты, туры и круизы в регионе – до 6 млн рублей, а также на междугородный транспорт – до 21 млн рублей. В 1,5 раза к январю вырос объем транзакций на АЗС – до 2,3 млн рублей, что свидетельствует о росте популярности автопутешествий.



Траты в кафе и ресторанах Татарстана составили 74 млн рублей, увеличившись на четверть относительно новогодних недель и достигнув уровня мая 2019. При этом более чем в два раза выросли расходы в барах региона – до 4,4 млн рублей.



В целом по стране россияне потратили в первой половине мая на путешествия и развлечения почти 20 млрд рублей, что на 81% больше, чем в первой половине января. Расходы на внутренний туризм на 13% превысили показатели мая-2019, и многократно – мая-2020. Количество транзакций по всем категориям увеличилось на 45% к маю 2019 года и на 57% - к январским каникулам. Более чем двукратный рост к январю продемонстрировали расходы россиян на авиабилеты, туры и круизы – до 3,8 млрд рублей, а также на поезда и автобусы дальнего следования (11 млрд рублей). Расходы россиян на гостиницы в мае достигли за две недели 780 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза к январю 2021 и на 70% к маю 2019. Выручка кафе и ресторанов по стране за этот же период насчитывает 4,8 млрд рублей, что на 74% больше, чем в новогодние недели, и на 42% — чем в мае-2019.



Среди самых востребованных в России направлений внутреннего туризма наибольшие темпы роста относительно января 2021 демонстрируют Алтай, Санкт-Петербург, Москва и города Золотого кольца, где расходы в основных туристических категориях увеличились двукратно. При этом по сравнению с допандемийным маем 2019 лидерами по динамике привлечения спроса российских путешественников стали Алтай (+240%), Калининградская область (+182%), Иркутская область (+118%) и Краснодарский край (+111%).



«Несмотря на рекордный спрос на внутренний туризм в январе, всплеск интереса к путешествиям по России в майские праздники превысил даже новогодние показатели. Это связано как с более комфортным периодом для путешествий по нашей стране, так и с продолжающейся вакцинацией россиян. Также значительную роль сыграла обновленная госпрограмма туристического кешбэка за путешествия по стране, охватывающая более широкий круг участников рынка. По нашим прогнозам, летом интерес россиян к внутреннему туризму также может побить рекорды прошлых лет, в том числе за счет развития туристической инфраструктуры в наиболее популярных направлениях, продленной программы кешбэка и компенсации государством части стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря», - комментирует начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимир Турчин.

